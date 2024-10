El infradiagnóstico de la hepatitis C sigue existiendo en España

El vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), Federico García, aseguró hace unos días que en España sigue existiendo un «infradiagnostico de la hepatitis C», algo que considera que se debe abordar con estrategias activas de búsqueda de pacientes. «Debemos buscar a los pacientes perdidos, es decir, a todos los que están diagnosticados y que no han accedido a tratamientos. Hay que encontrarlos y tratarlos porque, afortunadamente, la hepatitis C se trata y se cura», señaló García durante la celebración de la III Escuela de Periodistas, organizada por Seimc y la Asociación de Informadores de la Salud (ANIS). En este sentido, García explicó que los afectados perdidos, en su mayoría, son «pacientes antiguos». «Hace unos años no había diagnóstico en un paso, solo se hacía con anticuerpos. La verdad es que todo este gran punto de pacientes perdidos viene de épocas en las que los tratamientos no tenían la eficacia ni la efectividad que tienen ahora. Las oportunidades de curarte eran muy pocas y con unos fármacos que se toleraban muy mal».