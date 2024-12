Se trata del enésimo caso en el que una mujer es cancelada e insultada por expresar su disparidad de criterio con respecto a la corriente que considera que los varones autodefinidos como 'mujeres trans' son mujeres. Como se sabe, desde que se anunció que España preparaba una ley que iba a permitir cambiar en el Registro Civil el asiento relativo al sexo sin ningún requisito y con la única voluntad de la persona, y desde que se empezó a generalizar en centros educativos y medios de comunicación las tesis queer, que niegan la realidad material del sexo (biológica) y la confunde intencionadamente con el género (construcción cultural), un grupo numeroso de activistas feministas se han mostrado en contra de este estado de cosas y han señalado sus consecuencias, en algunos casos, muy graves. Y han sido acosadas por ello. Ahora le ha tocado a Céline Martin, hasta hace unos días responsable del área de feminismo en Izquierda Unida Burgos, que fue depurada del cargo por hacer una pregunta retórica e irónica a este respecto en la red social X.

Con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el sindicato CGT de Burgos programó una charla a cargo de Mar Cambrollé, activista trans, con el título Violencias contra las mujeres. Violencias contras las mujeres trans y así lo publicó en X. A este anuncio, Martin contestó con la siguiente pregunta: «Si las mujeres trans son mujeres, ¿por qué no dejan que una mujer no trans hable en nombre de las mujeres trans?». Enseguida, el portavoz de Podemos Burgos, Javier Antón, compartió este mensaje con el siguiente texto: «Que todo el mundo sepa que esta persona es la responsable de feminismo de IU en Burgos. Su discurso de odio contra las personas trans es continuo. Algunas personas deberían reflexionar sobre qué tipo de organización quieren construir». Y Cambrollé lo compartió.

Fue el pistoletazo de salida de una enorme avalancha de graves insultos: «A partir de ese momento se montó una burbuja en la que empecé a recibir mensajes de gente desconocida de toda España que me insultaba con adjetivos como rata, perra... El mismo Antón me llamó repugnante. Algunos rozaban el acoso y hubo quien deseó que desapareciera. No fue un plato de gusto pero no soy ni la primera ni la última que es tratada así cuando se moviliza el sector transactivista odiante y también estoy curtida de la experiencia del acoso en política, además la cantidad de apoyo y solidaridad que recibí y que no me la esperaba me animó mucho».

Inmediatamente, Izquierda Unida le comunicó su cese y luego lo hizo público en estos términos: «Reunida la colegiada local y tras confirmar con la compañera Céline Martin las diferencias con respecto a la línea política de nuestra organización en cuestión de feminismo se ha tomado la decisión de cesarla. IU de Burgos quiere poner de relieve su apoyo a la lucha de las personas trans por sus derechos y así seguirá siendo».

Está decisión fue asumida por Martin con total normalidad y no ha supuesto que haya dejado de ser militante: «Me lo dijeron y lo acepté. Es algo lógico porque existe las libertad de expresión. Es verdad que mi comentario era irónico y un poco provocativo pero lo que quería era provocar a pensar simplemente, yo no decía nada en contra de Cambrollé sino que ponía el foco en que iba a hablar en nombre de todas las mujeres, algo que se puede dar la vuelta y pudiera ocurrir lo contrario, que una mujer no trans -me niego a usar el prefijo cis, que me parece humillante- pudiera haber hablado de las violencias a todas las mujeres. ¿Por qué no?».

Recogida de firmas. La respuesta de muchas mujeres, identificadas con Martin, se ha materializado, además, en una carta abierta al coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que han firmado feministas de prestigio como Rosa Cobo o Ana de Miguel. También la ha apoyado Marga Arroyo, antigua portavoz de Podemos en el Ayuntamiento y en la actualidad, militante de Izquierda Unida.

«Denunciamos la caza de brujas que se orquestó contra Céline Martin por defender la causa de las mujeres y la especificidad de la violencia machista. Muchas de nosotras, no solo ella, hemos sido depuradas en silencio desde que IU ha abrazado las tesis queer que confunden sexo con género y niegan el origen material de la opresión de las mujeres dentro del sistema patriarcal mientras exaltan su mejor arma opresora, que es el género», se puede leer en el texto, que ya supera las 500 firmas de militantes, cargos, votantes y exmilitantes, excargos y exvotantes de IU.

«Hemos sido calladas, avergonzadas y expulsadas de nuestros espacios -continúa el escrito- y a nuestros argumentos no han respondido nunca con otra cosa que insultos, descalificaciones y afirmaciones sin argumentar, más propias de una iglesia que de una formación (antaño) materialista. Pedimos que por fin se abra el debate que siempre se ha obviado y que los que nos silencian tengan la valentía de trocar el insulto por el argumento: ¿qué es una mujer?».