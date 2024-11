Rutte apoya que Ucrania pueda usar armas sin restricciones

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, insistió este martes en la conveniencia de que Ucrania no tenga restricciones a la hora de usar las armas que le transfieren sus aliados para defenderse de Rusia, pero volvió a recalcar que esa decisión corresponde a cada país individualmente.

"La OTAN ha dicho antes que cuando los aliados entregan sistemas de armas a Ucrania, lo mejor es no ponerles restricciones. Hay una opinión general, pero luego depende de cada aliado decidir lo que hace", indicó Rutte ante la prensa a su llegada a un Consejo de Ministros de Defensa de la Unión Europea (UE), el primero en el que participa desde que llegó al cargo el pasado 1 de octubre.

El político neerlandés fue preguntado por la decisión de Estados Unidos de permitir finalmente a Ucrania utilizar sus misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso para defenderse de los ataques de Rusia.

Rutte no quiso pronunciarse acerca de si los demás aliados deben también levantar esas restricciones y recalcó que depende de ellos comunicar si quieren hacerlo.

"Siempre digo que es prudente no hablar demasiado de lo que estamos haciendo (…) Yo diría, en general, que no vamos a comunicar demasiado y no hacer que nuestros adversarios sepan más de lo necesario", indicó.

Rutte dijo que hoy hablará con los ministros comunitarios sobre los mil días de invasión a gran escala por parte de Rusia y de "cómo podemos ayudar a Ucrania a prevalecer".

"Eso significa más ayuda, más dinero que tenemos que poner a su disposición, sobre todo ahora que los norcoreanos han subido a bordo. Y sabemos que China está ayudando a Rusia con el esfuerzo bélico", indicó, en referencia a la presencia de tropas norcoreanas en suelo ruso para combatir a las fuerzas ucranianas.

Rutte incidió en que el presidente ruso, Vladímir Putin, paga ese apoyo a Pionyang con tecnología de misiles, por lo que Corea del Norte supone "una amenaza directa no sólo para nosotros, sino también para Corea del Sur, para Japón e incluso para el territorio continental de Estados Unidos".

"El hecho horripilante es este, que cuatro países están trabajando juntos", dijo en referencia no solo a Corea del Norte e Irán, que están dando apoyo militar a Rusia, sino también a China, que le proporciona bienes de doble uso (civil y militar) y contribuye a que Moscú pueda eludir las sanciones impuestas por Occidente.

Igualmente, subrayó que la compra de Rusia de misiles iraníes permite a Teherán apoyar a sus aliados en Oriente Medio.

"Hay un impacto global", enfatizó el secretario general aliado, y destacó que "estamos cada vez más conectados" a nivel de seguridad entre la región atlántica y la indopacífica.

Por todo ello, recalcó que la OTAN tiene que asegurarse de que Putin "no se salga con la suya, que Ucrania prevalezca en esta lucha", para lo que vio necesario que los aliados impulsen su industria de la defensa.

"Afortunadamente, la OTAN y la UE están colaborando estrechamente para garantizar que la base industrial de defensa transatlántica se refuerce en los próximos meses", apuntó, de cara a reponer sus arsenales y asegurarse de que están "preparados para oponernos a cualquier adversario".

En la misma línea, Rutte consideró que "no es suficiente" el 2 % fijado como proporción mínima del PIB de cada país para dedicar a gasto militar.

Rutte consideró "crucial" que Moscú no triunfe en Ucrania porque entonces "tendremos una Rusia envalentonada en nuestra frontera, que habrá ganado en masa terrestre, habrá ganado en capacidad militar, y estoy absolutamente convencido de que no se detendrá ahí".