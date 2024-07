"Si los expertos dicen que no es mano, pues no lo es"

Marc Cucurella analizó ayer en rueda de prensa la jugada polémica en el duelo de cuartos de final entre España y Alemania, cuando frenó con la mano dentro del área un disparo y el colegiado entendió que no era penalti, y recordó a los que están enfadados en el país anfitrión que Toni Kroos debería haber «sido expulsado».

«Me da en la mano, pero veo que el árbitro rápido dice 'que no, que no'. Lo hizo muy rápido y eso me dejó más tranquilo. Si los expertos arbitrales han dicho que no es mano, pues no es mano y ya está», aseguró frente a los periodistas cuando fue preguntado por la acción.

«Soy jugador y en eso no me meto, si los árbitros han dicho que no era mano, sigo respetando eso, al final son los que se tienen que mojar y tomar las decisiones. Si ellos lo han dicho, entiendo que no es mano», añadió.

La jugada ha generado mucha polémica en el país teutón y Cucurella se mostró comprensivo, pero también respondió recordando la dura entrada de Kroos que lesionó a Pedri y no fue castigada ni con tarjeta, que le habría provocado la expulsión en la segunda parte.

«Entiendo que es una acción un poco dudosa. Estamos cansados de ver manos que unas se pitan y otras no. Si Alemania hubiese ganado no se estaría hablando de eso, son cosas que pasan, son decisiones. Nos podíamos haber quejado de que a Kroos le podían haber sacado tarjeta y habría sido expulsado», manifestó.

«Los árbitros son personas, tienen que tomar decisiones muy rápidas y el fútbol es un juego de fallos y aciertos, nosotros estuvimos más acertados que ellos para pasar de ronda», sentenció el defensa del Chelsea.

Sobre el próximo partido contra Francia, Cucurella también habló del futuro duelo con Kylian Mbappé, uno de los jugadores más decisivos del mundo. El lateral apeló al trabajo colectivo para frenar al nuevo futbolista del Real Madrid.

«Lo damos todo el uno por el otro, y ahí está la clave. Hay que estar unidos y minimizar sus contraataques», comentó.