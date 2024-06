La Universidad de Burgos cumple 30 años y hoy celebra uno de sus días estrella con la investidura de Joan Manuel Serrat como doctor honoris causa de la institución académica. Antes del acto, que se celebra este mediodía en un abarrotado Paraninfo del Hospital del Rey, el cantautor de Barcelona -"historia de la música de este país", como ha remarcado el rector, Manuel Pérez Mateos- ha mostrado su agradecimiento por los motivos que le han traído este jueves a la capital burgalesa, entre ellos, entrar en un Claustro del que también forman parte "grandes amigos" como el periodista Iñaki Gabilondo, con el que esta tarde mantendrá un encuentro, a modo de coloquio, a partir de las 19:30 horas en el mismo escenario.

Ante los medios de comunicación, Serrat ha abordado distintos temas de actualidad, como la Ley de Amnistía, con la que se muestra "a favor" porque "es una posibilidad para que el suflé catalán baje y se allane el camino de la convivencia entre las dos formas distintas de entender Cataluña". En ese sentido ha indicado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña le pareció "desproporcionada".

También se ha referido a los resultados de las recientes elecciones europeas y ha señalado que "en situaciones como las ocurridas, los tiranos siempre aprovechan para conquistar terreno a la democracia",

Joan Manuel Serrat y Manuel Pérez Mateos, durante el acto de investidura del cantautor como doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos. - Foto: Valdivielso

Joan Manuel Serrat, que lleva retirado de los escenarios desde finales de 2022, ha insistido en que su decisión "no fue fruto de un impulso", ya que "todo tiene un final". Además, ha expresado sus "ganas de usar el tiempo con mucha ansia, pero con menos rigores y disciplina que la que conlleva el oficio de titiritero".

Pese a que su último concierto lo dio en diciembre de 2022, Serrat ha asegurado que sigue "escribiendo canciones", pero que no tiene intención de grabar porque "no me convence el panorama industrial actual".

Joan Manuel Serrat, junto al rector Manuel Pérez Mateos, antes del acto de investidura del cantautor como doctor Honoris Causa por la UBU. - Foto: Valdivielso

Sobre la actualidad también se ha referido a los más jóvenes, a los que entiende que pueden sentirse "un poco frustrados" porque "no encuentran recompensa a corto plazo de sus esfuerzos".