Feijóo no descarta una moción de censura tras las europeas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta este lunes a la posibilidad de que su partido plantee una moción de censura contra Pedro Sánchez si es útil y si se da el "contexto adecuado" tras las elecciones europeas.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Antena 3, en la que también ha afirmado que si fuera presidente del Gobierno y su pareja estuviera investigada por un supuesto caso de corrupción presentaría su "dimisión irrevocable" del cargo.

Sobre la posibilidad de que presente una moción de censura, Feijóo ha dicho que su partido va a utilizar todas las herramientas que considere oportunas, aunque ha dejado claro que para ello "hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en este contexto".

Por otra parte, el líder del PP ha garantizado que dimitiría en caso de ser presidente del Gobierno y su pareja estuviera investigada por un supuesto caso de corrupción. "Yo no puedo ser presidente del Gobierno si mi pareja está siendo investigada".

Feijóo ha recordado que estuvo 14 años de presidente de Galicia, que eso no se lo hubiese aceptado a ningún miembro de su Gobierno y que, por tanto, si le hubiera pasado a él presentaría su dimisión irrevocable.

"Es imposible que pase esto, porque mi pareja no podría utilizar (por un problema moral) el puesto para levantar el teléfono, hablar con una empresa pública y pedirle dinero", ha apuntado.

Tras señalar que aunque parezca que ya vale todo, no todo vale, el líder del PP ha insistido en que "hay que volver otra vez a la decencia".

Y ha ironizado con que hace seis años se celebró una moción de censura, con el argumento de que Pedro Sánchez iba a luchar contra la corrupción, y ahora es su mujer la que está siendo investigada en un juzgado.

¿Apoyaría la investidura de Illa?

En cuanto a si el PP apoyaría una investidura del socialista Salvador Illa para evitar que Carles Puigdemont sea presidente de la Generalitat, Feijóo ha señalado que Illa "está buscando un acuerdo con ERC" y ha añadido que su partido es "escéptico" porque tienen la "experiencia de darle la alcaldía de Barcelona al PSC" y seguir sin recibir "una llamada telefónica agradeciendo el gesto".

"El señor Illa y el señor Sánchez han elegido como socios al independentismo. Y sin el independentismo no hay Gobierno de la nación. Por consiguiente seguirán con los independentistas en Cataluña y seguirán con los independentistas en Madrid", ha manifestado, si bien ha reconocido que "cuestión distinta es que Puigdemont se rebele" y diga que así no "va a seguir", exigiendo el Gobierno de la Generalitat.

Al ser preguntado qué cree que va a ocurrir en Cataluña tras las elecciones del 12 de mayo, ha indicado que "se está ocultando qué es lo que se está haciendo en Cataluña" y ha dicho que eso "es una técnica muy propia del Gobierno", aludiendo a lo que ha ocurrido también con la investigación judicial la esposa de Pedro Sánchez, quien, a su juicio, "lo sabía y lo tapó".

"Y por consiguiente, esta es una técnica de ocultar la realidad para después hacer lo que me da la gana", ha enfatizado, para añadir que ocurrirá "lo que diga Puigdemont" porque "al final" fue él quien "puso al señor Sánchez como presidente del Gobierno".

Sobre los resultados de esos comicios en Cataluña, Feijóo ha asegurado que ERC "ha hecho una muy mala gestión" y" ha sido muy castigada en las urnas" mientras que "el Partido Socialista ha vampirizado a sus socios y se ha quedado con sus votos".



Se dirige a los votantes de Vox

Ante las críticas de Vox al PP en la campaña de las europeas, Feijóo ha recalcado que no va a invertir su tiempo "en discutir con la oposición" sino en "ganar las elecciones". Eso sí, ha subrayado que "sorprendentemente Vox le ha dedicado 50% del tiempo a criticar a Sánchez y el otro 50% a criticar al Partido Popular".

"Esto le viene bien a Sánchez, le viene muy bien a Sánchez, la polarización, porque ya el Partido Socialista es un partido de extremos, ya no es aquel partido socialdemócrata que tenía voto de centro e izquierda", ha indicado, para añadir que ese tipo de campaña les puede "interesar" a ambos pero "no a los españoles".

Feijóo se ha mostrado convencido de que "los votantes de Vox lo que quieren es un nuevo presidente del Gobierno" y les ha trasladado que "la única posibilidad de que cambie el presidente es votando al Partido Popular". "Lo demás ya lo hemos visto en julio. Once millones de votos juntos son más de 190 escaños. Once millones de votos divididos entre dos son 170. Nos quedamos a cuatro diputados de la mayoría absoluta", ha agregado.

Además, ha recalcado que el choque con el presidente de Argentina, Javier Milei, no fue algo improvisado sino una "sobreactuación" del Gobierno. A su entender, las palabras del ministro Óscar Puente acusándole de consumir sustancias formaba parte de una estrategia "premeditada" para "tapar" las informaciones sobre "la corrupción económica que está acercando al Gobierno".

También se ha referido a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recordando que ella "votó a favor del pacto de migración en Europa" mientras que "Vox votó en contra". "Si usted coge lo que dice Sánchez y lo que dice la número uno candidata al Partido Socialista de la Unión Europea, dice lo mismo", ha apostillado, para añadir que espera que el presidente del Gobierno pida "disculpas" a Meloni cuando se vean en Bruselas.

A renglón seguido, ha destacado que han firmado acuerdos "por escrito" con la formación de Santiago Abascal en comunidades autónomas, que son "públicos" y están "cumpliendo", subrayando que esos gobiernos están presididos por el PP.

Tras las críticas del ministro Puente acusando al PP de esconder a su candidata, Dolors Montserrat, Feijóo ha presumido de la lista del PP a las europeas y ha dicho que su candidata tiene "experiencia", "criterio" y "trazabilidad". Según ha dicho, "lo que hace es preparar los debates para ganarlos" y está "muy orgulloso" de sus candidatos.



Dice que no le sorprenden las palabras de Yolanda Díaz

Interrogado después cómo valora el hecho de que la vicepresidenta Yolanda Díaz fuese pillada con el micrófono abierto diciendo 'a la mierda PP y Vox', Feijóo ha asegurado que "acredita su exquisita educación". "Creo que la gente se da cuenta como es", ha manifestado, para añadir que "no le sorprende" porque él la conoce "hace mucho tiempo porque fue líder de la oposición en Galicia".

"Comprenderá usted que no me sorprende porque esta es la verdadera Yolanda, a pesar de que a veces dice que lo que hay que hacer es no insultarse, llevarse bien, buscar consensos, buscar diálogo", ha apostillado, para añadir que "si esta es la vicepresidencia del Gobierno, qué puede usted esperar del Gobierno".