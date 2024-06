Trabajan alejados de los focos, sin hambre de protagonismo y movidos por el amor a su territorio. Así, paso a paso, los Centros de Iniciativas Turísticas se han ido convirtiendo durante las últimas décadas en uno de los actores fundamentales en la dinamización y promoción de distintos puntos de la provincia. Constituidos como asociaciones con componentes de diferente índole, su cometido es promover y realizar cualquier acción que pueda contribuir al fomento turístico de su zona de influencia. En la provincia hay siete, la segunda de la región en número, y se estima que durante el año pasado alcanzaron con sus propuestas a 800.000 personas, como considera Ignacio Martínez, presidente del CIT Sierra de Atapuerca y responsable de la asistencia técnica en la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas de Castilla y León, que engloba a 41.

Afotur, la Asociación para el Fomento del Turismo Ribereño, es la hermana mayor. Este año sopla las 40 velas, efemérides que está celebrando con diferentes propuestas. Una de ellas es el viaje al que ha invitado a todos los CIT de la región este lunes, "para dar a conocer los atractivos turísticos de la Ribera del Duero", comentan. Para ello han preparado visitas guiadas, una cata de vinos y un encuentro para intercambiar experiencias.

Ignacio Martínez destaca la variedad en cuanto a la labor, composición y forma de trabajar de los CIT burgaleses. El de Covarrubias, que cumplirá los 36 en diciembre, "es muy dinámico a nivel actividad". Su presidente, Joaquín Serna, va mucho más allá. "Me consta que somos el más activo de Castilla y León". La cabalgata de Reyes, la Fiesta de la Matanza, la Pasión Viviente, el Descenso del Arlanza, Vinos con Historia, la Fiesta de la Cereza y la Cuna de Castilla o el Torneo Provincial de BTT son algunas de sus propuestas durante el año.

Vinos con historia, uno de los muchos eventos del CIT de Covarrubias. - Foto: Christian Castrillo

Hemos renovado la junta directiva y ahora estamos centrados en recuperar tradiciones" Estela Renuncio, CIT Melgar de Fernamental

A ellas hay que sumar Ecosabinares, la primera feria del Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla, su último éxito. "Afectaba a toda la comarca, y es donde tenemos que mirar. Si haces comarca, haces pueblo. Ese es mi lema", afirma Serna, que asegura que el secreto para que un CIT funcione es contar con una junta directiva "implica, con ganas de hacer cosas y con buen rollo y tener el respaldo de voluntarios dispuestos a colaborar". En el caso de Covarrubias su objetivo, entre otros, es que sus propuestas atraigan público a la localidad.

El CIT de Lerma, a sus 31 recién cumplidos, nació con un propósito claro, la información. Por eso, uno de sus primeros pasos fue abrir una oficina de turismo, instalación que atienden durante todo el año y desde la que ofrecen visitas guiadas. "Solicitamos un local al Ayuntamiento, como una asociación más, hicimos unos folletos y comenzamos a atender a los visitantes", recuerda Claudio García, su responsable.

En ella no solo promocionan Lerma y el Arlanza, sino que también asesoran sobre toda la provincia. "Al final somos la única abierta en toda la zona", afirma Claudio, que comenta que colaboran con otras actividades o fiestas de la villa. Respecto al turismo, mantienen que ha evolucionado, con más presencia durante los doce meses. "Hay años que en octubre hay más visitas que en agosto. Además, en otoño y primavera el turismo es de calidad. Viene a empaparse de nuestra historia y gastronomía".

El CIT de Lerma atiende la oficina de turismo y hace visitas guiadas. - Foto: Miguel Ángel de la Cruz

Respaldo. El CIT Sierra de Atapuerca aúna actividades e información turística. Surgió para respaldar la promoción de su comarca, sus dos patrimonios de la humanidad, el Camino de Santiago y los yacimientos de Atapuerca; y también su fiesta de interés turístico regional, la Batalla de Atapuerca. Centran sus no pocos esfuerzos en atender la oficina de turismo y el centro turístico cultural de la Batalla. "Lo hemos tenido abierto durante Semana Santa y fines de semana pasados, pero ahora está cerrado, no tenemos recursos para poder atenderlo", comenta su presidente, que ha estado tocando a puertas solicitando respaldo para reabrirlo y no lo ha encontrado. Su última propuesta de dinamización es la convocatoria de un concurso fotográfico ya en marcha.

Buscamos ayuda para reabrir al público la Oficina de Turismo y el Centro de la Batalla" Ignacio Martínez, CIT Sierra de Atapuerca

En recuperar tradiciones se encuentran en el CIT de Melgar. Con una junta directiva recién renovada, retomaron hacer la hoguera por San Antón. "Las cuadrillas seguían haciendo hogueras pequeñas, pero la grande se había perdido y hubo una gran participación", explica Estela Renuncio, su secretaria, que recuerda que también organizaron una feria de abril y están ultimando la fiesta del barrio Parché, que tras el covid no se había hecho. "Será el sábado 15. Habrá lunch, juegos populares, hinchables para niños, verbena y reparto de arroz con leche".

El CIT de Santo Domingo de Silos recuperó y organiza la Fiesta de los Jefes, declarada de interés turístico regional. Y cierra la lista el CIT de Espinosa de los Monteros, "vivo sobre el papel pero muerto en la práctica", según Rodolfo Suárez, su presidente, que afirma que apenas son socios y que ya no cuentan ni con local. Llegaron a existir el CIT de Medina de Pomar, que se fusionó con la oficina de turismo, y el CIT Sierra de la Demanda, con sede en Salas de los Infantes.

A pesar de esto, Martínez afirma que el sello CIT "está muy vivo", ya que están recibiendo en la federación peticiones de otras localidades sobre el proceso para crear uno. En el caso de Burgos, los CIT no reciben (hace un tiempo sí) apoyo económico de la Diputación, "como si pasa en otras provincias como Palencia o Valladolid", expresa Martínez, que asegura que también son diferentes estas asociaciones burgalesas "por tener una red, estar coordinados y hacer encuentros".