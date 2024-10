La historia es bonita, pero también compleja. Quién no recuerda haber pasado las de Caín para hacerse una idea de cómo era la vida en las culturas que dieron origen a todo lo que hoy somos. Las llamadas 'nuevas' tecnologías -que ya no lo son tanto- constituyen de un tiempo a estar parte una herramienta que poco a poco se va contemplando como un filón para tantas cosas, entre las que también está la educación. Lo sabe bien el profesor burgalés Víctor Gómez Muñiz, que ha tomado parte de un Erasmus para docentes que ha dado como resultado un modelo destinado a facilitar la enseñanza de la Historia a partir de la realidad virtual inmersiva. No era nuevo en estas lides: ya había colaborado con el gran Joaquín García Andrés, ese maestro que todos hubiéramos querido tener cuando aquello, y que año sí, año también, explota las posibilidades de esas tecnologías para hacer más atractiva, sencilla, seductora e interesante la siempre complicada y compleja tarea de aprender; y haciéndolo a partir de una enseñanza que se apoya en los recursos más novedosos que ofrecen los avances de este mundo en constante evolución.

Ese modelo, desarrollado con docentes de Grecia y Suecia, surge a partir de los desafíos con los que el profesorado de Primaria y Secundaria se enfrentan a la hora de impartir esta materia. "La iniciativa surge desde Burgos, desde el colegio en el que yo doy clase, que es Jesuitas, con una universidad sueca y otro colegio griego. Este último vio la necesidad de compartir todo el patrimonio artístico y la historia que tiene Grecia a través de las nuevas tecnologías, especialmente con realidad virtual". Han tomado parte de este proyecto, además de Víctor, que forma parte también del Centro de Innovación y Tecnología en Videojuegos y Comunicación Audiovisual (Ítaca) de la UBU, Elisa Serrano y Peter Mozelius (por dos Suecia), y Arancha García, de la Universidad de Burgos, con la coordinación de la griega Elisavet Papalexpoulou.

Así, fruto de la colaboración entre todos surgió un modelo de formación "para que impartan de esta forma, a través de la realidad virtual inmersiva, la materia de Historia. Son las bases fundamentales de lo que necesita un profesor para generar el conocimiento". Ese modelo se publicó en Grecia en un congreso y está al alcance de cualquier docente que quiera adaptarlo. "Este año se ha llevado a cabo en Suecia y en Grecia, donde hemos podido ver cómo se ha desarrollado, los materiales que han creado y la acogida que ha tenido entre los alumnos. Ha sido un éxito y ese modelo lo van a seguir más centros. Y en Burgos lo vamos a implementar en los próximos trimestres", explica Gómez Muñiz.

Alumnos suecos que han probado esta forma de aprender Historia.

El modelo desarrollado, que forma parte de un marco de referencia europeo, ofrece todas las claves para que el resultado sea el esperado; no en vano, ha sido creado a partir de parámetros que emanan desde lo que el estudiante sabe de Historia hasta sus conocimientos de realidad virtual (no tanto como entretenimiento sino como pedagógicamente). "Y a partir de ahí, el modelo sirve para que se entienda, en el caso de Grecia, por ejemplo, cómo era la Acrópolis en el momento de su esplendor, con recreaciones digitales que permiten al alumno ver con otros ojos las ruinas que ven a diario".

Defiende Gómez Muñiz que la realidad virtual "ayuda a la comprensión histórica; da una formación histórica más sólida. Les da a los alumnos más imaginación histórica; entienden mejor todo. No son las imágenes de un Partenón en blanco y negro, sino como era: polícromo. Poder verlo así y pasear por ese lugar, les ayuda a interiorizarlo. Si el libro fue una innovación, ahora lo es la realidad virtual".