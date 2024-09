La operación con el Banco Sabadell “avanza de forma decidida”

Onur Genç ha afirmado que la operación de BBVA y Banco Sabadell está avanzando conforme al plan y los plazos establecidos por el banco. El consejero delegado ha recordado que la operación ha recibido las aprobaciones de las autoridades de competencia de varios países, así como la PRA británica, y la no oposición del Banco Central Europeo.

Los siguientes pasos necesarios son la aprobación de la autoridad de competencia española (CNMC) y la autorización de la oferta por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sobre la postura del Gobierno español en la operación, el consejero delegado ha señalado que su opinión llegará en la fase de la fusión. En este sentido, ha explicado que si el banco ha obtenido en ese momento las autorizaciones necesarias y más del 50% de los accionistas de Banco Sabadell han acudido al canje de acciones, no ve motivos para que el Ejecutivo se oponga a la fusión. En cualquier caso, se ha mostrado seguro de que BBVA podrá trabajar con el Gobierno para solventar "cualquier preocupación que tenga sobre la operación".

En el caso de la CNMC, Onur Genç ha explicado que en el pasado se han producido operaciones similares que han recibido la aprobación de la CNMC y que, si se utiliza la misma metodología que entonces, no debería haber problemas de competencia. El consejero delegado ha argumentado que la operación no superaría los umbrales establecidos por la UE para fusiones: un 25% de cuota de mercado para la entidad combinada y un incremento del 10% de cuota aportado por la entidad adquirida. "Estamos convencidos de que la operación debería aprobarse en fase 1, porque no hay problemas de competencia", ha insistido.

Buenas perspectivas para México y Turquía

Onur Genç ha afirmado en su comparecencia que las perspectivas para México siguen siendo muy positivas, a pesar de la volatilidad de las últimas semanas. En su opinión, México tiene potencial porque se beneficia de su proximidad de EE. UU. y de unos costes de producción muy bajos. En el terreno financiero tiene una economía muy poco endeudada y un amplio margen para el apalancamiento financiero.

"Creemos que el nuevo gobierno, recientemente elegido, ha anunciado claramente las prioridades que seguirá: inversión privada, crecimiento de México, 'nearshoring'", ha dicho. A pesar de algunas incertidumbres en el corto plazo, "BBVA es muy positivo respecto a México. Los fundamentales del país son sólidos y son lo más importante para nosotros". El consejero delegado de BBVA ha afirmado que el Grupo tiene "una franquicia increíble" en México, que seguirá entregando retornos sólidos y elevados.

En este contexto, y preguntado por la competencia de nuevos entrantes digitales en México, ha recordado que BBVA ha captado cinco millones de nuevos clientes en los últimos dos años, el 85% a través de canales digitales. "Somos la mayor fintech de México", ha dicho.

Con respecto a Turquía, ha explicado que es una economía con mucho potencial, aunque todavía enfrenta desequilibrios económicos significativos. Onur Genç ha señalado que el nuevo equipo económico ha demostrado un claro compromiso con el control de la inflación como primer paso para sentar las bases de un modelo de crecimiento económico más saludable y sostenible. En este contexto, ha señalado que Garanti BBVA es probablemente el mejor banco del país, con capacidad demostrada para generar resultados sobresalientes.