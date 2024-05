El Gobierno de coalición del PP y Vox y el PSOE protagonizaron ayer el que seguramente ha sido el enfrentamiento más duro de lo que va de mandato. El Ejecutivo rompió su silencio respecto al concurso de Burgos Río y lo hizo con un ataque visceral y contundente del concejal de Urbanismo, Manuel Manso, quien no solo puso en el centro de sus críticas a los ideólogos políticos de esta iniciativa (el anterior bipartito del PSOE y Cs) sino que tuvo también palabras incómodas tanto para el Colegio de Arquitectos, con el que ya anticipó que no se reunirá, como para el estudio Burgos&Garrido, al que seguramente no le habrá agradado que definiera el resultado de la propuesta ganadora como «deplorable».

La polémica se suscitó a raíz de un consejo extraordinario y monográfico de la Gerencia de Urbanismo cuya celebración forzó el PSOE después de que el Gobierno del PP y Vox haya tratado de que la resolución del concurso pasara inadvertida. No se comunicó ni quién había sido el ganador y la documentación de los proyectos finalistas se borró del perfil del contratante después de que este periódico publicara las líneas maestras de la propuesta vencedora del estudio Burgos&Garrido, conocidos por ser los creadores de Madrid Río.

El concejal socialista Daniel Garabito acusó al equipo de Gobierno de impedir un debate serio en el consejo, que quedó en 30 o 40 minutos de duración, y limitarse a criticar Burgos Río con el argumento de que es un «delirio» gastarse 37 millones de euros en una iniciativa que «no es viable ni económicamente ni técnicamente», ya que, desde este último punto de vista, no cuenta con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero y es un «despropósito» que plantee dejar en dos carriles la circulación de la calle San Pablo o que reduzca también carriles en la plaza del Cid, o en las avenidas del Arlanzón, de Valladolid y de Palencia.

A los socialistas les molestó especialmente el tono «desagradable» y lo ejemplificaron en que, para zanjar el debate, se les recordara que el PP y Vox suman quince corporativos y el PSOE doce (...).

