El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha encontrado un aliado, y no menor, en la reclamación que desde hace años sostiene ante la Junta de Castilla y León para que asuma la gestión del instituto municipal La Providencia, a la que recientemente se ha unido la de la guardería, ambas competencias de la Administración regional que actualmente gestiona la local. El Procurador del Común considera que la Consejería de Educación «debe aproximar posturas» con el municipio para iniciar el traspaso del centro de Formación Profesional y le reprocha que demore la respuesta que espera, al menos para una primera reunión.

La Junta aporta cada año un dinero -795.820 euros este- para hacer frente a las nóminas y gastos básicos del IES la Providencia, centro que se debe integran en la Administración autonómica según figura en uno de los anexos del Acuerdo de Pacto Local de Castilla y León, suscrito el 3 de noviembre de 2005, y que fija 2011 como fecha límite para hacer efectivo ese traspaso. En la actualidad, solo queda otro caso en un instituto de Mula de Sayago (Zamora).

El Ayuntamiento se ha dirigido en varias ocasiones la Junta, la última en julio, y desde entonces espera a que la Dirección General de Centros e Infraestructuras ponga fecha a la reunión pendiente, aunque desde Valladolid solo han respondido que «se celebrará en el momento en el que sea posible».

Sin embargo, con el Procurador delComún ha sido más clara. La Consejería de Educación subraya el carácter potestativo, no obligatorio, de esa integración y le transmite «que no tiene previsión ni intención alguna» de cumplir con el Pacto. La respuesta no ha gustado a la Defensoría, que le recuerda que no puede ignorar ese acuerdo de 2005 y que debe contactar ya con el Ayuntamiento de Medina para «crear la correspondiente Comisión Mixta» en la que se determine el traspaso de La Providencia y se pueda abordar también el de la guardería.

El alcalde, Isaac Angulo, se ha mostrado especialmente beligerante con estos asuntos en los últimos meses, por los problemas que generan. Con respecto al centro de FP, todos los cursos sufren para completar la plantilla, puestos que los profesores prefieren aceptar las plazas temporales de la Consejería, con las que suman puntos, antes que las ofertadas en Medina.

En lo referente al centro infantil municipal, gestionado hasta 2025 por una cooperativa privada, el Ayuntamiento se ha negado a realizar las obras necesarias para adaptar los espacios a la nueva normativa, que contempla la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, puesto que se trata de una competencia de la Consejería y, como tal, esta debe hacerse cargo de cualquier inversión en la instalación.