Lo que parecía en un principio un atropello ha dado un giro en el transcurso de la investigación policial. Varias patrullas acudían a primera hora de la tarde del viernes al aviso de un siniestro de tráfico en la travesía de la calle Pío Baroja de Aranda, en el entorno de las eras de Santa Catalina, donde resultaba herida de gravedad una mujer de 56 años que fue trasladada en UVI móvil de Emergencias Sanitarias - Sacyl al Hospital de los Santos Reyes, aunque su gravedad hizo que se derivase a la víctima al Hospital de Burgos (HUBU), donde ayer permanecía ingresada en la UCI.

Mientras los servicios sanitarios atendían a la mujer, los agentes policiales dividían su labor entre rellenar el atestado de los hechos y calmar los ánimos de los muchos testigos que se habían dado cita en el lugar. «Había mucho jaleo, con varias personas gritando, pero no se les entendía nada entre las voces y el acento, parecían rumanos o algo así, tuvieron que venir varios coches de Policía», explica la dependienta de un comercio cercano que pasó por ese punto para ir a trabajar. «Yo no lo vi, pero por la noche me dijeron que se había montado una buena ahí en las eras, con voces y mucha policía», comenta el camarero del bar más cercano.

Según ha podido saber esta redacción, a tenor de las pruebas y de los testimonios recabados entre los testigos directos del atropello, lo que iba a ser un accidente se convirtió en un posible homicidio, al haber sospechas de que la mujer fue arrollada con intencionalidad. La labor policial se centró entonces en localizar al conductor del vehículo implicado, lo que sucedió horas más tarde y fue detenido en su vivienda por un presunto delito de tentativa de homicidio.

Se desconoce la relación que une a la víctima y al detenido, aunque fuentes consultadas por esta redacción apuntan que ambos son de procedencia rumana. No ha trascendido tampoco dónde residen ambos y si lo hacían en el mismo domicilio. La mujer está ingresada en estado grave en la UCI del HUBU pero no se teme por su vida. Por el momento, se continua con la investigación y el detenido no ha pasado a disposición judicial hasta que no se concluya la labor policial y se cierre el expediente.