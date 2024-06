Díaz quiere ser una "pieza de estabilidad" en el Gobierno

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que "en absoluto" se ha planteado dejar el Gobierno tras renunciar al liderazgo orgánico de Sumar, dado que la presencia del socio minoritario aporta "estabilidad". Asimismo, no se ha pronunciado sobre la posibilidad de volver a ser candidata tras su renuncia.

En una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, ha afirmado que para la nueva etapa que se abre en el frente amplio a la izquierda del PSOE los partidos tienen que tener "altura de miras" y que respetará la decisión que adopte, dado que ya no le compete al haber dimitido como coordinadora general de Sumar.

Cuestionada sobre si en algún momento se ha planteado salir del Gobierno y optar por apoyar puntualmente desde fuera al Ejecutivo, Díaz ha respondido que no y tiene "clarísimo" que será una "pieza de estabilidad".

"Yo no me confundo nunca de adversario y sé muy bien para qué estoy en el Gobierno, y los ministros de Sumar lo saben muy bien (...) Digo más, creo que Sumar es el alma del Gobierno", ha manifestado la también titular de Trabajo para ensalzar que las principales medidas sociales son un trabajo colectivo en el Ejecutivo pero tienen el sello del socio minoritario.

Luego, ha contrapuesto que el Gobierno central goza de calma y buena salud, frente a las coaliciones "agitadas" de PP y Vox en varias comunidades autónomas.

A la pregunta de si se ha postulado para revalidar como candidata de Sumar cuando se convoquen nuevas elecciones generales, Díaz ha aclarado que no ha dicho nada a este respecto y que no se ha pronunciado sobre esa opción. "Yo no he hecho esta afirmación en ningún sitio", ha ahonda.

Asumió responsabilidades por el 9J

Por otro lado, Díaz ha señalado que Sumar tuvo un mal resultado en las elecciones europeas y, ante ello, la "cabeza visible" del proyecto político debe asumir responsabilidades y en su caso ha "hecho lo que tenía que hacer, dimitir" como líder de Sumar. Una decisión que la dirección de Sumar ratificará esta tarde.

"Por supuesto soy de Sumar y seguiré en Sumar, pero abandono mis responsabilidades políticas (en la formación), ha enfatizado la vicepresidenta segunda.

Sobre si su movimiento ha podido generar confusión, al renunciar a la coordinadora general de la formación pero mantenerse como referente en el Gobierno, Díaz ha explicado que una cosa es Sumar como partido, que tiene su "espacio propio", y otra es la coalición electoral con diversas fuerzas progresistas que es un ente complejo.

Eso sí, ha manifestado que el problema no son "las identidades" sino asumir que existe un momento político complicado con grave malestar social y un sector importante de la ciudadanía que siente desafección por la política.

"Las formaciones tienen que tener altura de miras, de país, y tienen que servir para hacer lo que a mí me gusta hacer, que es cambiar la vida de la gente. Ahora esta reflexión le compete a las formaciones políticas y yo respetaré lo que hagan y lo que decidan", ha sentenciado.

Precisamente formaciones aliadas de Sumar como IU, Más Madrid o Compromís han reclamado que las formaciones tenga más protagonismo en este frente amplio tras su salida, establecer métodos democráticos y crear una 'Mesa de la Coalición' para que el espacio sea más "horizontal" en la toma de decisiones.

Ve claro que se reformará e CGPJ

En otro orden de cosas, ha avanzado que durante este mes enviará al PSOE las propuestas de Sumar para los Presupuestos Generales del Estado en 2025 y ha apuntado que la reforma fiscal es uno de los asuntos que tiene pendiente abordar el país.

Respecto a la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar otro mes más al PP para ver si se aviene a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, Díaz se ha mostrado convencida de que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no tiene ninguna voluntad de renovar el organismo.

Por tanto, ha asegurado que tanto ella como el Jefe del Ejecutivo tienen claro que hay que renovar el CGPJ ante la actitud de "rebeldía" del PP, y que para ello hay que acometer una reforma legislativa.

También ha tildado de "disparate" que Feijóo haga oposición al Gobierno utilizando la investigación judicial que afecta a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y ha manifestado que cuando estaban ambos en la política gallega, ella nunca utilizó cuestiones del entorno familiar del líder popular. "Cuando uno llega a esa falta de ética de todo en política, pues está haciendo un país peor", ha concluido.