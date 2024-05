Mañueco pide "decir basta" a la políticas de "división" el 9J

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentó estas elecciones europeas como una oportunidad para "decir basta a políticas de división y enfrentamiento, decir no a los privilegios de unos pocos, a los desprecios, a los agravios" que atribuyó a las políticas de Pedro Sánchez.

Tras asegurar que su partido sale a "ganar las elecciones europeas", durante su participación en el primer mitin de campaña en el Bierzo, animó a la participación y afirmó: "Hay que ir a votar, son nuestras elecciones".

Fernández Mañueco insistió en que España, Castilla y León, León y el Bierzo "se juegan mucho". "Nos jugamos que no haya dudas de qué es lo que se piensa en España sobre Pedro Sánchez, qué queremos para España y Europa. Sánchez es la agonía personificada, está liderando una legislatura fracasada, arrastrada por sus socios separatistas radicales. Frente a eso estamos nosotros, que ofrecemos certidumbre, seguridad y estabilidad", afirmó

El presidente del PP de Castilla y León animó a todos los ciudadanos a salir a votar el 9 de junio. "Tenemos que ser capaces de tomarnos estas elecciones como nuestras elecciones. Se gana cuando se abren las urnas y se cuentan los votos. Cuento con todos vosotros y estoy muy orgulloso. Voy a liderar el PP de Castilla y León para conseguir otra gran victoria, vamos a estar a la altura de lo que se necesita en Europa y en España", afirmó.

Mañueco arremetió contra la cabeza de lista del PSOE, la todavía Ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, de la que dijo "solo representa las políticas del pasado que tanto daño nos han hecho", y se refirió al cierre de las minas y las térmicas de Castilla y León. También dijo que las políticas de Sánchez han roto el equilibrio entre los ganaderos y los lobos. "Sánchez ha recortado las partidas de inversiones para nuestra tierra y nombró a Puente de ministro para que nos avergüence a todos y recorte en las infraestructuras que necesitamos. Ha sido machacar las minas, las térmicas, acabar con el empleo, provocando desequilibrio y despoblación", reiteró

El líder 'popular' en Castilla y León cree que estas elecciones son una oportunidad para "decir basta a políticas de división y enfrentamiento, decir no a los privilegios de unos pocos, a los desprecios, a los agravios, a las ofensas a nuestra Comunidad. No somos más que nadie pero no somos menos que nadie. no vamos a permitir que nos pisoteen", finalizó.

Decisión para cinco años

La cita contó con la presencia del vicesecretario nacional de Economía, Juan Bravo, quien insistió en que las decisiones que se tomen en las urnas van a afectar a España en los próximos cinco años.

"En Europa se decide la fiscalidad, las infraestructuras, la energía, todo. Por eso es tan importante nuestra decisión y nuestro voto tiene efecto en los próximos cinco años, remarcó Bravo, quien dijo que hace falta que la delegación española del PP sea la "predominante en Europa".

Bravo también criticó las políticas de Sánchez, que solo servido para subir impuestos y cotizaciones sociales. "Solo quieren recaudar para colocar a los amigos de Sánchez. Esa es la realidad y es lo que nos jugamos. Si no los sacamos nos van a hacer la vida imposible. Es nuestro futuro, el de nuestros hijos", terminó.

Mañueco y Bravo arroparon a la ponferradina Lidia Coca, número 37 de la lista del PP a las elecciones europeas. Coca también pidió el apoyo de los ciudadanos al Partido Popular. "Conocemos a la cabeza de lista del PSOE. La Ministra de Transición Ecológica vino a decirnos que no pasaba nada con el cierre de las minas y perder 11.000 puestos de trabajo, que ya se solucionaría. Es la misma que en los fondos FEDER dejó fuera a Ponferrada y a muchos municipios del Bierzo. Este Ministerio lo que está haciendo es arruinar a nuestra tierra. ¿Os imagináis lo que puede hacer esta señora si llega a Europa? No puede llegar, no pueden controlar las políticas ambientales y energéticas", aseguró la candidata.

Coca también recordó que el Gobierno de España es el que ha permitido, con sus leyes, que salgan a la calle violadores o que se dé la amnistía a independentistas. "Es la triste realidad de Pedro Sánchez. Tenemos que cambiar eso. El 9 de junio tenemos la mejor de las opciones. España no soporta más la humillación", señaló.

Por último el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, se mostró orgulloso de que su concejala vaya en las lista electoral. "Lanzo un mensaje claro de victoria inminente. Son unas elecciones en las que Ponferrada y el Bierzo nos jugamos mucho y por ello el PP de Ponferrada se está volcando. El grado de movilización es máximo", acabó Morala.