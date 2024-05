El candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo Raúl de la Hoz se comprometió hoy "personalmente" a impulsar un plan específico de la Unión Europea para luchar contra la despoblación si sale elegido el próximo 9 de junio en las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran en todo el territorio de la UE.

En declaraciones ofrecidas a los medios en la plaza Mariano Granados de Soria, donde continuó hoy con su campaña electoral para los comicios europeos, De la Hoz lamentó que, en el actual programa de financiación de la Unión Europea, así como en los fondos Next Generation, las partidas orientadas al medio rural tienen un carácter "colateral", pese a que tanto el Comité de las Regiones como el presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo establecieron la necesidad de que la UE asuma "el reto de la lucha contra la despoblación".

Por ello, y con el objetivo de que el gobierno comunitario asuma la lucha contra la despoblación como meta "fundamental", De la Hoz se comprometió "personalmente" a que una vez que salga elegido como europarlamentario el próximo 9 de junio se materialice "un plan específico, un programa concreto, de medidas financieras, ayudas directas y un programa de infraestructuras" para luchar contra la despoblación.

Un problema que, recordó, afecta al 80 por ciento del territorio de la Unión Europea, y especialmente a comunidades autónomas como Castilla y León, cuyo Gobierno, aseguró De la Hoz, "estaría dispuesto a colaborar en ese programa absolutamente necesario" y que debería pasar por "mejorar infraestructuras, ayudar al desarrollo económico, facilitar la prestación de servicios públicos y mejorar la conectividad de las zonas alejadas de las capitales de provincia".

Ayudas al funcionamiento

Esta estrategia "específica, única, concreta y global de lucha contra la despoblación" será una de las propuestas que De la Hoz llevará en una campaña en la que hablará "de Europa, de lo que importa a Castilla y León y a Soria" y, en ese sentido, se refirió a las ayudas a los gastos de funcionamiento de las empresas que se instalen en la provincia soriana, que la UE permite que alcancen el 20 por ciento pero que el Gobierno ha dejado en "un escaso uno y pico por ciento".

Por ello, y ante la visita que se espera mañana en la provincia soriana de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, De la Hoz le exigió que "venga a pedir perdón a los sorianos por reírse durante dos años de esta tierra", además de solicitar que "anuncie que va, por fin, a cubrir el 20 por ciento que habilita la Unión Europea para los costes laborales" de las empresas que se instalen en la provincia soriana.

"Si no, que no venga, porque para reírse de los sorianos y los castellanos y leoneses, es mejor que siga arrodillada ante Puigdemont, que parece que es lo único que saben hacer bien los gobernantes socialistas", expresó De la Hoz, centrando también sus críticas en la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y candidata socialista al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, porque a su juicio "no ha hecho nada en relación con el compromiso de lucha contra la despoblación que tiene en el título su Ministerio".

Críticas al Gobierno

De hecho, De la Hoz afirmó que el PSOE puede dar "muy pocas lecciones" en cuanto al desarrollo de políticas tanto en la provincia de Soria como en el conjunto de Castilla y León, al ser "la única comunidad que recibe menos dinero en inversiones que en 2017", en concreto 65 millones menos al año, frente a territorios como Cataluña que "recibe 2.000 millones de euros más por año solo por vía presupuestaria".

Dentro de esa crítica al Gobierno, De la Hoz se lamentó además que el presidente del Gobierno haya "abierto dos crisis internacionales" en los últimos días "únicamente para que no se hable de la corrupción que le acecha a él personalmente y a su familia".

Además, también apuntó que el Gobierno ha visto esta semana "cómo el Congreso de los Diputados echaba para atrás un proyecto de ley previamente acordado en el Consejo de Gobierno" porque "ni siquiera aquellos que le dieron la gobernabilidad confían en él". Por eso, aseguró que la campaña de las elecciones europeas es el momento de "decir que hasta aquí hemos llegado con esta situación", por lo que pidió el voto al PP para "dar respuesta a los constantes insultos a nuestra dignidad de Sánchez".