La rebaja del IVA de alimentos continuará por tres o seis meses

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este jueves que la rebaja del IVA de los alimentos se va a mantener más allá del 30 de junio, aunque no ha aclarado si se extenderá por tres o por seis meses.

"Estamos estudiándolo", ha dicho al respecto la titular de Hacienda en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press. En todo caso, la ministra ha indicado que la medida se mantendrá hasta que las familias lo necesiten, con el consiguiente ajuste en la prórroga presupuestaria.

En este sentido, Montero ha asegurado que el Gobierno estaba monitorizando el precio de los alimentos desde el año pasado y que, por tanto, estaba dentro de sus previsiones el tener que prolongar la rebaja del IVA de los alimentos.

"Se previó para un semestre y dijimos, cuando nos acerquemos, actuaremos en consecuencia. Nos estamos acercando, vemos que los precios se siguen manteniendo en un dintel que necesitamos bajar y, por tanto, seguiremos manteniendo esa rebaja", ha subrayado.

Tras confirmar el Instituto Nacional de Estadística (INE) que el IPC escaló en mayo al 3,6% interanual, Montero ha explicado que el incremento de tres décimas respecto a la tasa del mes anterior se debe, básicamente, a la energía y el precio de los combustibles.

"Los precios siguen sin experimentar el descenso que el Gobierno está esperando y que yo deseo que se vaya produciendo a lo largo del segundo semestre (...) El Gobierno va a acompañar a las familias para que el coste de la vida no les sea gravoso y fundamentalmente a las familias más vulnerables", ha indicado.

Montero ha recordado que la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos no tendrá que aprobarse hasta finales de mes, pues esta medida concluye el próximo 30 de junio.

"Cuando estemos más cerca tendremos datos también del último trimestre que nos permitan anticipar cuál va a ser ese comportamiento y tranquilidad, que si los precios siguen estando por encima de lo que creemos razonable, vamos justamente a mantener esa rebaja", ha añadido.

La ministra ha explicado que se tendrá que ajustar la totalidad de la prórroga presupuestaria para poder incorporar esa rebaja fiscal, pues ya el año pasado no se contaba con estos ingresos. "Pero no partimos de una situación novedosa, no prevista, que genere algún tipo de incertidumbre al Ministerio de Hacienda", ha precisado.

El 'escudo anticrisis'

La rebaja del IVA de los alimentos tendrá que incluirse en un Real Decreto-Ley, a aprobar antes del 1 de julio, para actualizar el llamado escudo anticrisis. Preguntada por si espera contar con apoyos suficientes en el Congreso, Montero ha recordado que son medidas "casi unánimemente compartidas".

"Esperamos que el Partido Popular preste su apoyo. A pesar de compartirlo, no apoya ninguna de las iniciativas del Gobierno, pero por una estrategia muy calculada que tiene de acoso y derribo a este Gobierno y porque efectivamente no quiere acompañar medidas positivas", ha criticado Montero.

A su juicio, estas medidas del 'escudo anticrisis' deberían ser aprobadas por unanimidad, "pero muchas veces se impone la estrategia política por parte de la derecha y de la ultraderecha, que están siempre en el no, en el no a todo", ha denunciado.

En todo caso, ha insistido en que son medidas "absolutamente compartidas" por las fuerzas políticas, por lo que no espera ninguna dificultad para sacarlas adelante "aunque nunca se puede asegurar todo al 100%".