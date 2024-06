Francia no sabe cuándo podrá jugar Mbappé

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, confesó que es "un poco prematuro" para proporcionar información sobre el regreso del delantero Kylian Mbappé, que sufrió una fractura en la nariz, fruto de un golpe, en la victoria ante Austria (0-1) en el debut de los 'Bleus' en la Eurocopa de Alemania 2024.

"En cuanto a su participación en el resto del torneo, es un poco prematuro dar un calendario", dijo Diallo este martes. "No soy médico, así que no quiero adelantarme demasiado. Se realizó una serie de exámenes in situ para ver el estado de la nariz que se había lesionado", agregó el dirigente.

Diallo comentó que los médicos "intentaron limitar las consecuencias de la fractura", sufrida en un choque fortuito con el defensor austriaco Kevin Danso, "para que pueda seguir participando en el torneo". A los galos les retan dos encuentros de la fase de grupos: ante Países Bajos, este viernes, y frente a Polonia, el próximo martes.

La FFF confirmó tras el encuentro ante Austria que el ya delantero del Real Madrid no pasará por quirófano "de forma inmediata", pero sí recibirá tratamiento "en los próximos días". Mbappé necesitará de una máscara protectora para volver a jugar en las fechas recientes, aunque su continuidad en el torneo, además de supeditada a los resultados de Francia, está en el aire.

El delantero intentó quitar hierro al asunto con un mensaje publicado en redes sociales horas después de sufrir la fractura y salir sustituido del partido sangrando en abundancia. "¿Ideas para máscaras?", escribió Mbappé en 'X'.

Por su parte, Danso deseó al delantero una "pronta recuperación". "Siento que Kylian Mbappé se lesionara en nuestro partido. Espero que pueda volver rápidamente a los terrenos de juego", escribió en Instagram. Mientras que el centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders cree que el atacante galo estará en el duelo del viernes "con una máscara". Es un gran futbolista, así que algo se nos ocurrirá", expresó.