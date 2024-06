La Casa Blanca denuncia la difusión de vídeos falsos sobre Biden

La Casa Blanca ha denunciado la difusión de vídeos "falsos" y "manipulados" sobre el presidente estadounidense, Joe Biden, en los que supuestamente se mostraba el deterioro físico y mental del mandatario, 81 años, y ha recalcado que es una muestra de la "desesperación de los republicanos" de cara a las elecciones presidenciales, que tendrán lugar en noviembre.

"Es irónico que haya múltiples falsificaciones para atacar al presidente por dar las gracias a las tropas. Por eso atacan al presidente, tanto en Normandía como en Italia", ha dicho la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante una rueda de prensa, en referencia a los recientes vídeos publicados en redes sociales y recogidos por diversos medios sobre la actitud de Biden durante varios actos oficiales.

Así, ha recalcado que estos vídeos "dicen todo lo que hay que saber sobre lo desesperados que están los republicanos". "En lugar de hablar de su desempeño en el cargo, y me refiero a sus victorias legislativas, lo que ha podido hacer por los estadounidenses de todo el país, vemos estos 'deep fakes', estos vídeos manipulados", ha sostenido, antes de afirmar que se publican "de mala fe".

Diversos sondeos realizados en el país norteamericano han reflejado una creciente preocupación en torno a la salud de Biden y sus capacidades cognitivas, situación que se ha visto alimentada por los vídeos surgidos durante los últimos días, especialmente ante la proximidad de las presidenciales, en las que se enfrentará al exmandatario Donald Trump para intentar revalidar su mandato.

La semana pasada fue publicado un vídeo en el que se veía a Biden junto a otros líderes del G7 durante un espectáculo de paracaidistas, tras lo que se le ve alejarse del grupo antes de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se acerca a él. Sin embargo, Jean-Pierre ha resaltado que las imágenes fueron editadas y ha dicho que Biden se separó del grupo para saludar a los paracaidistas.

"Esto fue ampliamente verificado, incluso por medios conservadores", ha manifestado. "Si ponen el vídeo un poco más de tiempo verán lo que estaba sucediendo y lo que el presidente estaba haciendo", ha agregado, en referencia a que se puede ver al mandatario saludando a unos paracaidistas, algo que no se aprecia en el corte de las imágenes publicadas por algunos vídeos.

Por ello, ha reiterado que "los republicanos, en lugar de centrarse en el desempeño del presidente en el cargo y lo que ha logrado, se dedican a hacer estas manipulaciones", al tiempo que ha abordado también un vídeo durante una celebración en la Casa Blanca en la que se ve a varias personas bailando cerca de Biden mientras él permanece de pie y casi sin moverse.

"El presidente estaba de pie escuchando la música y no bailó. Disculpen, pero no sabía que no bailar era un problema de salud", ha afirmado Jean-Pierre. "Es algo raro apuntar a eso cuando, si miras a la gente que estaba alrededor suyo, si se ve el vídeo expandido, hay algunas personas que tampoco estaban bailando, y eso ha sido demostrado", ha argüido.

"Durante las últimas semanas ha habido vídeos manipulados, que han sido comprobados, también por medios conservadores, que dicen que estos medios han son falsos, que han sido manipulados", ha resaltado, antes de afirmar que Biden "ha hecho más en sus tres años y medio como presidente que la mayoría de los presidentes". "Lo ha hecho porque sabe lo que hace", ha apostillado.