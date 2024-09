Álvaro del Amo logra el bronce en disco F11

El atleta español Álvaro del Amo consiguió este jueves su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de París, la número 34 para la delegación nacional en la cita, tras adjudicarse el bronce en el lanzamiento de disco de la clase F11 para deportistas con discapacidad visual, mientras que Héctor Cabrera no pudo subir al podio como en Tokyo 2020 en la jabalina F13.

El madrileño ya había sido bronce también en el lanzamiento de peso y en esta ocasión le añadió el componente del suspense a su segundo metal en el Stade de France, en un día lluvioso y desapacible en la capital francesa, donde contó con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prácticamente recién aterrizado en la capital francesa.

Del Amo buscaba firmar un doblete en París como el que ya lograse en la misma ciudad en el Mundial del año pasado, donde fue también bronce en ambas disciplinas, y lo logró gracias a un lanzamiento final de 39,60 metros, muy superior al que le dio el metal mundialista, 37,60, y su mejor marca personal.

Hasta ese último lanzamiento victorioso, el madrileño había empezado bien, con uno inicial ya por encima de los 39 metros, que dejaba claro que estaba fuerte y con el que se colocó ya en puestos provisionales de podio. Sin embargo, no lo pudo mejorar y el iraní Mahdi Olad le superó en el quinto y penúltimo con 39,15, pero Del Amo no había dicho aún su última palabra y encontró, como le sucediese también el año pasado, el tiro del bronce en el sexto para completar un podio encabezado por el italiano Oney Tapia (41,92) y el iraní Hassan Bajoulvand (41,75).

"Ha sido una de las mejores competiciones que he tenido, por saber pelearlo desde el primero hasta el último y la verdad que estoy superfeliz y ahora mismo estoy con una sensación de que todo el trabajo del año está hecho y acabado y es como ya a relajarse y a disfrutar un poco ahora, que es lo que toca", expresó Del Amo tras la prueba.

El madrileño tuvo "la misma sensación" en su último lanzamiento que el año pasado en el Mundial. "A ver si encuentro el vídeo, pero he entrado riéndome, con una sonrisa y diciendo y pensando lo mismo del año pasado, te lo voy a quitar en el último", remarcó.

"Sí, en mi barrio hay mucha gente estrellada o estrellados, pero sí, cuando ya me reincorpore al trabajo, me imagino que me pedirá mucha gente que las lleve y que las quiera, así que me tocará", sentenció Del Amo que dedicó su metal a todas esas personas que le "soportan todos los días y todos los amaneceres".

Cabrera, cuarto en jabalina, Iglesias, a la final de 400

Ya por la noche, era el turno de Héctor Cabrera, que aspiraba a mantenerse en el podio paralímpico en la jabalina F13 después de un ciclo marcado por los problemas físicos, aunque él otro día confesaba en zona mixta que se veía bien para optar a todo.

El de Oliva no realizó un mal concurso, en el que hubo un gran nivel, con el británico Daniel Pembroke, actual campeón paralímpico y bicampeón mundial, y el iraní Ali Pirouj, realizando lanzamiento de 74,49 metros, nuevo récord del mundo de F13, y 69,74 metros respectivamente para poner el oro y la plata imposibles para el resto.

Más disputado estuvo el bronce y ahí el valenciano peleó por sus opciones gracias a un lanzamiento, el tercero, de más de 62 metros (62,04), pero que resultó insuficiente porque el cubano Ulicer Aguilera Cruz, cuarto hace tres años, se quedó el tercer puesto con 62,51 metros.

Del resto de la jornada en el Stade de France, la atención estaba puesta en Adiaratou Iglesias, que corría las series de los 400 metros T13 tras la decepción de no haber finalizado quinta en los 100 en los que defendía el oro de Tokio. La gallega, en una prueba que no ha preparado demasiado y en la que es la actual subcampeona paralímpica, pasó a la final con su mejor marca del año, 58.07, séptima de las finalistas y que, aparentemente, le situaría lejos del podio.

También se metió en su final, la de los 100 metros T64, la madrileña Sara Andrés Barrio, que se metió el octavo mejor crono (13.20), mientras que la catalana Fiona Pinar se quedó fuera con 13.73. Las velocistas con discapacidad visual Nagore Folgado, con Joan Raga como guía, y Meleni Berges, con Sergio Díaz del Campo, no se pudieron clasificar para la final de los 100 metros T12, y en longitud F63, la gallega Desirée Vila fue novena con un mejor salto de 3,98 metros.