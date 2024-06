Favoritos en el aire

Las casas de apuestas miden todas las variables posibles, tangibles e intangibles, hasta realizar sus pronósticos. Nada queda al azar cuando marcan un 'momio' (escala de valoración de un pronóstico) y en la Eurocopa solo fijan a tres selecciones por encima de España en sus previsiones: Inglaterra, Francia y Alemania. ¿Realmente son tan favoritas?

La más 'cara'

Inglaterra lleva al torneo la convocatoria más 'cara' de todas. Mimbres de lujo, sobre todo de mediocampo en adelante, que aumentan sus posibilidades de éxito. Sin embargo, hay un 'runrún' de fondo alrededor de los 'Three Lions' que apunta directamente a Southgate. Su estilo de juego, relativamente conservador (siete piezas defensivas: portero, cuatro zagueros y dos pivotes), no encaja en un equipo con Kane, Foden, Saka, Toney, Watkins, Palmer, Bellingham… La salida de Grealish de la convocatoria, un tipo con mucho predicamento y carisma entre la afición inglesa, ha creado un pequeño cisma en el país y el ambiente está enrarecido, sobre todo después de la última probatura previa la Eurocopa, una derrota ante Islandia (0-1) que sembró muchas dudas, principalmente en la zaga.

Los actuales subcampeones aparecen como un 'gigante' con pies de barro, con mucha fuerza en ocho posiciones… y mediano tirando a pobre en el triángulo que forman centrales y portero. En la portería, ni Pickford (30 años, que ha encajado 51 goles en la Premier) ni Ramsdale (26, suplente de Raya en el Arsenal) ofrecen garantías. Y así como los programas formativos ingleses han generado atacantes de lujo, se han 'olvidado' de los defensas. A día de hoy, con Maguire descartado por lesión, la pareja más fiable saldría de una terna de 'desconocidos' como Konsa (Aston Villa), Guehi (Crystal Palace) y Dunk (Brighton). Los dos 'clásicos' (Joe Gomez y Stones) están lejos de su mejor momento.

'Agujero'

Francia también tiene problemas con ese 'agujero', ya que los Saliba, Konaté, Pavard o Upamecano no han firmado su mejor campaña (los tres últimos, ni siquiera son titulares en sus equipos). Los 'bleus' encajaron gol en cinco de los seis partidos que disputaron tras el Mundial (Liga de las Naciones), no repiten pareja de centrales desde hace dos años… y algunos de los zagueros habituales de Deschamps (Varane, Kimpembe, Badiashile o Lucas, titulares muchas veces con su selección) no llegan a la gran cita debido a sus lesiones.

El 4-2-3-1 galo se mueve alrededor del ingenio de Griezmann -que ha terminado muy justo la temporada en el Atlético de Madrid- y de la capacidad goleadora de Kylian Mbappé, que aterriza con molestias y en Francia aseguran que llega a la Eurocopa muy cansado. El 0-0 ante Canadá, que incluso le cuestionó el balón a los subcampeones del mundo (51-49), hizo saltar varias alarmas.

Mala dinámica

En Alemania hay dudas por todos lados, sobre todo porque la 'Mannschaft' ha perdido su histórica efectividad en las grandes citas. Tiene tres Eurocopas, pero ganó la última en 1996, y en 2021 cayó en octavos de final, una cita incrustada entre dos Mundiales en los que ni siquiera pasó a la segunda fase. El pesimismo se mantiene vivo en el entorno del equipo nacional, que ve grietas en cada línea: ni siquiera el mejor central del curso (Hummels, ya retirado de la selección) estará en la zaga; esperando a Kroos (34), Nagelsmann ha puesto el doble pivote en manos de Andrich (Leverkusen, 30 años) y Gross (Brighton, 32) y la afición local cruza los dedos para que los cuatro atacantes (Gündogan a los mandos, Musiala, Wirtz y el 'tanque' Füllkrug a la cabeza… si Havertz no reacciona) tengan su torneo.