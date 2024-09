El juicio contra el hombre de 41 años acusado de quemar 21 vehículos entre abril y mayo de 2022 por diversos puntos de la capital ribereña comenzó ayer en los Juzgados de Burgos. Después de no declarar ni ante la Policía Nacional ni en sede judicial durante los más de dos años transcurridos desde los hechos, el encausado, C.D.P.P., respondió a todas las cuestiones que le planearon tanto el Ministerio Fiscal como su abogado defensor. «Lo tenía que haber hecho entonces, me ofrecieron un pacto pero eso se acepta si eres culpable, pero yo no he hecho nada», argumentó en la línea de negar su implicación en los hechos que se le imputan.

Esa fue su postura durante toda su declaración. «Yo no tengo nada que ver con los incendios de esas fechas» afirmó en varias ocasiones, aunque sí que reconoció que en los días en los que se registraron los fuegos «dormía de día y salía de noche, paseaba o estaba en los bares de fiesta, seguramente borracho, porque cuando volví a Aranda, volví a beber». Se da la circunstancia de que C.D.P.P. regresó a la capital ribereña a vivir al dictarse contra él una orden de alejamiento de la ciudad de Burgos a finales de 2021.

Aunque mantuvo en todo momento su inocencia, el acusado reconoció que el 21 de mayo de 2022 verbalizó ante unos agentes de la Policía Nacional que iba a «quemar Aranda entera». «Igual fue en un momento de borrachera, estaba con una chica, que se la quería llevar la Policía y fue un comentario sin más, de la rabia, no quería que se la llevasen; pero no quería quemar Aranda, cómo lo voy a hacer si es mi pueblo», se defendió a preguntas de la fiscal.

Ante el repaso de la acusación pública de los diferentes incendios, el encausado fue negando uno a uno su implicación en los hechos. Especial hincapié se hizo durante el interrogatorio a la madrugada del 8 de agosto de 2022, cuando se quemó un vehículo en la calle Montelatorre, afectando a otros cinco coches. En la instrucción del proceso hay imágenes de las cámaras de seguridad del cuartel de la Guardia Civil y los juzgado de Aranda, cercanos a esa vía, y de un portal ubicado en esa misma calle.

