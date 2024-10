La máxima autoridad política del PP en Sanidad y Educación visitó ayer la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (ELACyL), donde aseguró que desde el día siguiente a la aprobación de la Ley exigirán al Gobierno financiación. Su objetivo no es solo trazar la estrategia de los populares en materia sanitaria y educativa, sino conseguir, ya sea desde la oposición a un Ejecutivo en minoría o en los gobiernos autonómicos, forzar o imponer cambios estructurales.

Parece que, al fin, este país va a tener una Ley ELA. Cuando hay voluntad parece que los políticos son capaces de ponerse de acuerdo...

Es una noticia muy positiva porque era una Ley muy esperada y deseada. Llevábamos mucho tiempo esperando a que esto fuera una realidad. Fue una de las primeras cosas que me encargó Feijóo y de las primeras Proposiciones de Ley que llevásemos al Congreso esta legislatura. El trabajo tan reivindicativo que han hecho los pacientes, las familias y las asociaciones, azuzando a los políticos a hacer lo que nos corresponde, ha conseguido derribar un muro que parecía infranqueable y es que todos los grupos, por unanimidad, hemos sacado adelante una Ley ELA. Nos tiene que hacer reflexionar de lo importante que es que en los asuntos de Estado dejemos fuera las batallas políticas y seamos capaces de llegar a acuerdos.

El siguiente paso es dotar a la Ley de recursos...

Uno de los motivos por los que no llegábamos a un acuerdo con el Gobierno era que no quería dotarla económicamente y para nosotros era fundamental. Una Ley sin recursos económicos es papel mojado. En la Ley de Dependencia, por ejemplo, el coste lo están soportando las comunidades y para nosotros era muy importante incluir que la financiación tenía que venir del Estado.

¿Cuál es la propuesta del PP para atajar dos de los grandes problemas como son la falta de sanitarios y las eternas listas de espera?

Es evidente que existe una falta de profesiones en toda España. Es un problema serio y grave y hay que huir de las soluciones fáciles y simplistas que alientan algunos. El Ministerio tiene competencias para arreglar gran parte de lo que está pasando. Es cierto que las comunidades autónomas tienen la competencia de gestionar los recursos humanos, pero la capacidad para dotarlas es del Ministerio. En la lista MIR todos los años hay cientos de médicos graduados que se quedan fuera porque no llegan a la note de corte. Lo entiendo cuando tienes un exceso de profesionales y tienes que canalizarlos en el sistema, pero lo que está pasando ahora en España es justo lo contrario. Lo que estamos pidiendo al Ministerio es que dentro de sus competencias ayude a las comunidades autónomas a proveernos de esos recursos humanos.

Se ha confirmado que Burgos y León van a tener una Facultad de Medicina. ¿Cómo valora la noticia?

Es un paso muy importante el que ha dado el presidente Mañueco poniendo de acuerdo a los cuatro rectores. Es una noticia muy positiva y un síntoma de la implicación por vertebrar esta comunidad autónoma de este a oeste. Se ha pedido a los rectores que piensen en grande y en Castilla y León y parece que se ha encontrado ese equilibrio.

¿Qué opinión le merece la nueva EBAU?

La EBAU que estamos construyendo desde las comunidades autónomas del Partido Popular va a ser muy positiva. Estamos en plena negociación con los rectores de las universidades y como ya anunciaba el PP vamos a tener una homogeneización de fechas y también en los criterios de corrección, evaluación y en las materias que se pueden preguntar. Quiero agradecer a la Conferencia de Rectores de las Universidades España un ola (CRUE) que decidiera utilizar las fechas propuestas por el PP y atraer a comunidades gobernadas por el PSOE y el PNV que, a priori, nos estaban diciendo que no.

Algunos alumnos están temerosos porque sea más dura...

Será acorde a lo que ha estudiado la gente y que acredite que tienes un nivel para entrar en la Universidad. De lo que se trata es de que sea más justa, no más dura. Lo que no puede ser es que en función de la comunidad en la que estés el examen sea distinto, que los criterios de corrección sean distintos o que, por ejemplo, en una comunidad con cinco faltas suspendas y en otra con trece apruebes. Es profundamente injusto cuando el canal de acceso a la universidad es el mismo y todos se enfrentan por las mismas plazas.

En la FP, fundamentalmente en las grandes ciudades, se está viendo que existe un problema con la falta de plazas y muchos alumnos están recurriendo a centros privados. ¿No va eso en contra de la igualdad de oportunidades?

La FP ha sufrido una gran transformación en los últimos años. La gente está viendo la calidad de la Formación Profesional, con una alta permeabilidad en el mercado laboral y estamos consiguiendo que los módulos y los grados atiendan a las necesidades de la respuesta que piden las empresas. ¿Qué está pasando? Nos estamos encontrando grados en los que no hay gente para ser profesor. Por ejemplo, en un grado de cocina el mejor chef del mundo probablemente no podría ser profesor porque no tiene la capacitación necesaria. Algo hay que cambiar y hay comunidades que están trabajando en esto. La igualdad de oportunidades de la que habla es que las administraciones seamos capaces de encontrar equilibrios también entre lo público y lo privado. Voy a poner un ejemplo muy claro. Con las aulas de 0 a 3 años nosotros entendemos que se tiene que hacer con plazas públicas pero también de la mano con esas escuelas infantiles que llevan trabajando muchos años y a los que, de repente, no les puedes abocar al cierre. Lo importante es encontrar el equilibrio. En la FP ocurre algo parecido.

¿Va en serio cuando se dice que el PP quiere impulsar la jornada laboral de cuatro días?

Algunos están intentando utilizar este tema torticeramente. Escucho cosas que ha dicho el PP que no son así. La conciliación es un aspecto fundamental del Estado del Bienestar que hay consolidar en nuestro país. No puede ser que ser padre o madre sea una heroicidad y no puede ser que mucha gente quiera ser padre o madre y no pueda. La conciliación para el PP es un pilar básico y hemos presentado esta ley que creo que hace falta en nuestro país. Lo que hemos dicho es que las nuevas herramientas robóticas o de inteligencia artificial pueden permitir en determinados sectores que nos planteemos algún tipo de cambio siempre y cuando no sufra la productividad. Esta es la clave. Tenemos una productividad por debajo de la Unión Europea y nuestras empresas tienen que ser competitivas. Cualquier reforma en este sentido tiene que ser pactada e ir consensuadas con todos los agentes sociales.