En una no muy afortunada traducción de internet se cuentan así los orígenes de uno de los principales fondos buitres que operan en España: «Coral Homes, fundada en 1990, fue fundada por Paul Sweeney, un humilde carpintero que en ese momento simplemente quería marcar una diferencia positiva en la industria que amaba».

¿Qué pensaría Sweeney, que tiene una pinta de lo más simpática en la foto de su web, con su estilo casual y su barbita pelirroja, de lo que su empresa está haciendo en la vida de una joven de 29 años que tiene que criar sola a un bebé de tres? Probablemente se apiadaría de ella, pues la situación que vive -la van a desahuciar el 17 de octubre- no puede no suscitar otra emoción en cualquier persona con un alma. Por más que Lucía Mendoza se defina a sí misma como okupa, pues entró en un piso de Gamonal después de pagar 500 euros por la llave a otra persona que también había accedido allí de forma ilegal. En dos ocasiones anteriores su abogado consiguió paralizar el alzamiento debido a su situación de vulnerabilidad pero ya no puede hacer más, por lo que esta chica pasa los últimos días con las maletas hechas y sin parar de llamar allí donde se le ocurre.

Su historia está, como la de muchas personas jóvenes, atravesada por la precariedad más extrema: sin un trabajo medianamente decente tuvo que recurrir a las ayudas sociales y en la actualidad todos sus ingresos son 350 euros del Ingreso Mínimo Vital. Por eso ha pedido tanto a la Junta de Castilla y León como al Ayuntamiento que le echen una mano para salir de semejante situación. Con la trabajadora social de su ceas tiene iniciada una búsqueda activa de empleo y hace gestiones para poder incrementar la cantidad del IMV que recibe y, a la vez, prácticamente todos los días llama al call center de Coral Homes donde se duele de que nunca le pasan con una persona que tenga alguna responsabilidad. «Siempre me coge alguien distinto y siempre me dicen lo mismo, que no negocian con particulares, que le diga al Ayuntamiento que se pongan en contacto con ellos. Yo no me niego a pagar un alquiler pero necesito que alguien me ayude», dice. Son los riesgos de que una situación tan compleja como la de Lucía tenga como único interlocutor y por pocos minutos a una telefonista que probablemente viva también en una gran precariedad económica. Aunque, por contarlo todo, tampoco la abogada de Coral Homes le contesta al teléfono a este periódico, que quiso conocer su versión de los hechos.(...).

