«Hace falta un Pacto Verde, pero no con medidas absurdas»

Jesús Manuel González Palacín coordina la Unión de Campesinos de Castilla y León UCCL desde 2004. Acaba de renovar por cinco años más, pero su intención es que sea su último mandato para activar la operación relevo. Asegura que no evita el debate medioambiental, de hecho, ve necesario un Pacto Verde, pero no con medidas «absurdas» que no favorecen al medio ambiente. Dice que recordará para toda la vida los aplausos de los madrileños durante las tractoradas y que el sector, por fin, ha logrado calar en la gente con su discurso.

Se pone en marcha la Operación Relevo en Unión de Campesinos. ¿En qué consiste?

En una ejecutiva muy joven, más del 50% tiene menos de 45 años. Hay gente con muchas ganas, propuestas e ideas. Es una ejecutiva muy ilusionante, en un momento sindical además muy bueno. Jamás he conocido unas movilizaciones tan importantes con expectativas reales de cambiar las cosas.

Este es su quinto mandato. Empezó en 2004. ¿Significa que este es su último periodo al frente de UCCL?

A mí me gustaría que sí, desde luego. Mi apuesta es que en esta ejecutiva coja peso esa gente joven que se ha incorporado y que yo me vaya apartando poco a poco y, sin darnos cuenta, vaya desapareciendo y que otras personas ocupen ya una responsabilidad. Mi intención es ir desapareciendo poco a poco Incluso antes de cinco años.

¿Y en estos próximos cinco años qué quiere conseguir para el sector?

Lo primero es conseguir una reforma intermedia de la PAC en 2025, con una rebaja de las exigencias medioambientales. En segundo lugar, lograr esa reciprocidad, es decir, que todos los alimentos que vienen de otros países cumplan escrupulosamente los requisitos que nos hacen cumplir a nosotros. Proponemos que inspectores de la Unión Europea certifiquen el modelo de producción de estos países. Es lo que nos hace a nosotros EE.UU.

El ministro Planas afirma que el Pacto Verde debe seguir porque no queda otra que hacer habitable este mundo.

Totalmente de acuerdo. Debemos tener un compromiso con el medioambiente, tiene que haber un Pacto Verde. No eludimos ese debate. Lo que no estamos de acuerdo es que sea este Pacto Verde y estas restricciones, que son absurdas desde el punto de vista medioambiental y, agronómicamente, verdaderas aberraciones. Que demuestren si es una aberración que un agricultor de León que lleva sin rotar el maíz 30 años sea cada vez más productivo. Lo que no producimos aquí lo traemos de fuera, ¿eso es más ecológico?

Aspectos inamovibles de la PAC se han modificado en semanas…

Reglamentos que han tardado años en hacerse, que en una situación normal tardarían años en modificarse, se han cambiado semanas. Se han dado cuenta de que se han pasado de frenada, han cometido errores de bulto. Ahora hay que conseguir que esos errores no sean parches momentáneos, sino reformas estructurales.

Fuisteis los primeros que convocasteis una tractorada cuando empezó el runrún. ¿Se imaginaba todo lo que ha pasado después?

No. De hecho, cuando decidimos movilizar, teníamos mucho miedo, pero nos tiramos a la piscina. El sector ha dado un golpe en la mesa, nos hemos hecho notar en las administraciones y hemos calado con nuestro discurso en la gente. Notar su cariño en Madrid aplaudiéndonos es un recuerdo para toda nuestra vida.

¿Y le ha costado muchas discusiones firmar el acuerdo con el ministro Planas?

Ha habido mucho debate, no lo niego, pero ha sido un gran acierto. Hemos conseguido que nuestras propuestas sean escuchadas y lleguen directamente al Ministerio. Es un logro histórico. La condición que nos puso fue firmar el acuerdo. Es un documento abierto y si vemos que es insuficiente saldremos en invierno a la calle.

¿Habrá elecciones nacionales en el campo?

Ya nos gustaría. No lo hemos conseguido. Lo que se ha logrado es que se mida la representatividad. Que las elecciones que se hacen en Castilla y León, Cataluña, Madrid y Extremadura, sirvan para medir esa representatividad y donde no se hacen elecciones, que se mida de forma indirecta, a través de oficinas, de técnicos… Esto se ha metido como enmienda del PSOE en la futura ley de desperdicio alimentario.

¿Los agricultores independientes son una china en el zapato de las OPAS?

Creo que no. Ha sido algo que igual tenía que surgir también. Ahora vemos cómo estos grupos pierden actividad. Se quedarán en grupos muy reducidos de gente que haga cosas puntuales, que me parece legítimo, o bien acabarán participando en las organizaciones. Las puertas de UCCL están abiertas.

Una buena cosecha como la que se espera ¿ayudará a olvidarnos de los problemas del sector?

No, los problemas de sector van a seguir ahí, aunque haya una buena cosecha, que la necesitamos, como agua de mayo, ¡por Dios! Llevamos dos años jodidillos en muchas zonas. La cosecha está bien planteada, pero no es generalizada. Si no hay ninguna sorpresa de última hora, se espera una cosecha muy buena en el 80% de Castilla y León.