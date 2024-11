La música propone un diciembre único

En diciembre, Movistar Plus+ celebra la música en directo con una selección de conciertos y documentales de todos los géneros.

Nil Moliner: 12.500 pasos

12.500 pasos es mucho más que un concierto, son los pasos que separan el hogar de Nil Moliner en Sant Feliu de Llobregat al Palau Sant Jordi y los pasos que hacen realidad un sueño. Este docuconcierto muestra el esfuerzo y la ilusión de lo que ha sido el show más grande de su carrera hasta ahora, un sold-out en el Palau el pasado 20 de abril. Según Nil Moliner, «comparto el escenario con 16 músicos, con una producción espectacular y una energía increíble. Ver ahora el docu-concierto es, para mí, una oportunidad de revivir cada momento desde otra perspectiva: la vuestra».

Durante hora y media, Moliner interpreta Libertad o Mi religión, dos de sus grandes éxitos, y sube al escenario a compañeros como Dani Fernández o Álvaro de Luna. Esta producción no solo descubre la magia de la música en directo, también el trabajo inmenso y todo el equipo que hay detrás.

Blur: To The End y Blur: Live at Wembley Stadium

Blur es una de las bandas más icónicas de la historia de la música. El anuncio en 2023 (tras más de 8 años de silencio) de The Ballad of Darren, su nuevo álbum de estudio, y posterior gira de conciertos supuso un terremoto en la industria musical.

Blur: To The End es un documental que sigue a los cuatro integrantes durante el año de su vuelta, mientras que Blur: Live at Wembley Stadium recoge los mejores momentos de los dos conciertos que ofrecieron en Londres.

Billie Eilish en concierto

Esta versión extendida nunca antes vista del concierto de Billie Eilish lleva a los espectadores hasta el corazón de la exitosa gira mundial de la cantante estadounidense, denominada Happier Than Ever, The World Tour.

Son 95 minutos en los queinterpreta 27 temas, entre los que se incluyen éxitos como Bad Guy, Therefore I Am, Happier Than Ever o Your Powery, entre otros.

Wham! Last Christmas

Last Christmas es una de las grandes canciones navideñas de todos los tiempos: cuenta con cuatro mil millones de escuchas, mil millones visitas de su vídeo, logró seis discos de Platino en Reino Unido y Estados Unidos y ha sido número 1 en las listas de éxitos de 16 países.

Para celebrar el 40 aniversario de su lanzamiento, esta producción de BBC y Sony Music cuenta la historia de cómo George Michael y Andrew Ridgeley convirtieron una canción en un fenómeno cultural que ha traspasado fronteras.

Fangoria

Fangoria solo ha ofrecido dos conciertos a lo largo de este 2024. Bajo las siglas ATP+ATL, el grupo liderado por Alaska y Nacho Canut ofreció estos dos shows únicos en Madrid. Los mejores momentos de estos dos conciertos se podrán ver en Movistar Plus+ el mismo día que también se estrena la serie documental original Alaska Revelada, el próximo 15 de diciembre.

El flamenco es universal

En 2023, la semana en la que se entregaron los Grammy Latinos en Sevilla, la compañía Universal Music Spain rindió un importante tributo al flamenco en una noche irrepetible en la que por primera y única vez los nombres más importantes del cante, el baile y la guitarra se reunieron en un espectáculo único repleto de talento, genio y emoción.