Después de todo el revuelo de los últimos días y tras haber afirmado que esta era su última temporada en el club, el capitán del Sevilla, Jesús Navas aceptó ayer renovar su contrato hasta el 31 de diciembre , momento en el que se retirará para ostentar un cargo «vitalicio» en la entidad nervionense, poniendo fin a la polémica suscitada por su carta abierta a los aficionados, en la que aseguraba que no le habían ofrecido nada.



Según indicó la entidad, el presidente, José María del Nido Carrasco, y el jugador acordaron «la renovación de la leyenda sevillista hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha en la que el canterano dejará los terrenos de juego para pasar a trabajar en el puesto que desee con carácter vitalicio».



El acuerdo llegó después de que el de Los Palacios afirmara que no había recibido «ninguna llamada» para su renovación. Después, Del Nido Carrasco ofreció al futbolista «un contrato vitalicio» para jugar en el equipo del barrio de Nervión «hasta que él quiera», y afirmó que si se sentaba «un minuto» con él podrían «reconducir esta situación».



«Ni un segundo he dudado en contestar afirmativamente a la propuesta realizada por el presidente de mi Sevilla. Sí, me quiero retirar en el Pizjuán. Quiero seguir jugando para mi Sevilla. Acepto de buen grado continuar ligado a la entidad que me tiene enamorado», expresó Navas tras el acuerdo.