Cuatro supervivientes del éxito luso en Francia 2016

Portugal aún recuerda con anhelo, imborrable, cuando se proclamó campeona de Europa por primera y única vez, el 10 de julio de 2016 en Saint Denis; un éxito del que solo quedan en la selección Cristiano Ronaldo, Pepe, Rui Patricio y Danilo Pereira.

Ocho años después, son los representantes que aún permanecen como líderes del equipo nacional, dentro de la jerarquía de un grupo que se ha renovado con nuevas generaciones, pero que los mantiene a los cuatro: Pepe, 41 años; Ronaldo, 39; Rui Patricio, 36; y Danilo, entonces con 24, ahora con 32.

De aquel equipo de Fernando Santos, destituido al término del Mundial de Qatar 2022, la figura de la final fue Éder, el goleador en la prórroga, ya retirado y cuyo último partido como internacional fue en noviembre de 2018. Jugó 35 duelos con Portugal, con cinco tantos.

Los porteros Antony Lopes y Eduardo fueron los suplentes en 2016 de Rui Patricio. El primero defiende al Lyon a sus 33 años. Su último encuentro internacional fue en 2021. El segundo ya está retirado.

De la línea defensiva, Cedric Soares (32 años) está en el Arsenal y no juega con Portugal desde 2021; José Fonte, a sus 40, no ha participado esta campaña en el Braga; Ricardo Carvalho, hoy segundo entrenador de la selección, Bruno Alves y Eliseu ya se han retirado; Vierinha milita en el PAOK y Guerreiro forma parte del Bayern, aunque no va convocado desde el pasado noviembre.

En el centro del campo, siguen activos, pero fuera de la Eurocopa, los cuatro titulares de aquel duelo: Renato Sanches, con 26 años y en la Roma; Adrien Silva, con 35 en el Río Ave; Joao Mario, con 31 en el Benfica; y William Carvalho, con 32 en el Betis.

También Rafa Silva, con 31 en el Benfica; André Gomes, con 30 en el Everton; y Joao Moutinho, con 37 y el último ejercicio en el Braga. Ya está retirado Quaresma, mientras que Nani aún juega en Turquía a sus 37 años.