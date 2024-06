"El portero tiene que ser fiable y ser partícipe en el juego"

Unai Simón, portero titular de España, afirmó ayer que un meta debe ser «fiable», pero también ser «partícipe» del juego de la selección, consideró que este curso está mostrando su «mejor versión» y pronosticó que el partido contra Italia del jueves será «muy duro y físico».

«Si ese pase lo hubiera dado bien, no estaríamos hablando de ello ahora. Tampoco hay que darle mucha importancia: hay que saber reducir los riesgos, pero también mirar en pro del equipo y salir jugando desde atrás», argumentó el arquero del Athletic sobre el envío desacertado que provocó el penalti a favor de Croacia en el debut del torneo.

Para el meta vasco, el fútbol son este tipo de acciones. «Medio metro a un lado u otro pueden acabar en penalti. Tenía que haber jugado de primeras. Hay que aprender de los errores, y de lo único que me hubiera arrepentido es de que hubieran expulsado a Rodri. El portero tiene que ser fiable, pero también ser partícipe del juego», recalcó.

Simón subrayó la buena «relación» que existe entre los tres porteros -Álex Remiro y David Raya son los otros dos- de España porque todos reman «en la misma dirección» y, al final, todos van a formar parte de la historia de la selección, y confesó que a él no le gusta hablar de política como a Kylian Mbappé.

«Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo. Los futbolistas tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas, y no sé si deberíamos de opinar o no. Yo me dedico al fútbol, soy profesional del balón y de lo único que quiero hablar es de temas deportivos y los políticos dejarlos a otras personas», manifestó.

Celebró que afición, prensa y jugadores estén empujando en la misma dirección, restó importancia a la baja provisional de Aymeric Laporte en el estreno en la Eurocopa porque, según él, España dispone de «tres centrales de garantías como demostraron» ante los croatas y no sabe si aún ha tocado techo en su nivel.

«No sé si estoy en el máximo porque no sé dónde está eso. Es uno de los momentos más maduros de mi carrera, de eso se trata, de seguir aprendiendo», señaló.