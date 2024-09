Rosalía y Ralphie Choo (Ciudad Real, 1999) han hecho un guiño al trabajo del cantaor Enrique Morente en su nueva y "sentimental" colaboración, 'Omega', que se ha estrenado este miércoles 25 de septiembre y se ha podido escuchar ya por primera vez en el Piromusical de La Mercè en Barcelona.

La canción que ambos firman lleva el nombre del trabajo de Enrique Morente y Lagartija Nick, 'Omega', un título con el que ambos artistas conseguían sentar las bases para una revolución en el flamenco --mezcla con indie o rock--, algo que tanto Rosalía como Ralphie homenajean en su propio 'Omega' y en sus carreras.

La base de esta canción se agarra a la guitarra eléctrica --también protagonista en el disco de Morente-- a la que se le suman elementos meramente decorativos como las palmas o las propias voces de los artistas, todo narrado con una letra que se acerca a la experiencia sexual y sentimental en la que Rosalía destaca con su voz dulce y lírica.

Rosalía y Ralphie Choo hacen un guiño a Morente en 'Omega' - Foto: EP"Ya no bebo, ya no fumo/ No consumo y lo presumo/ Tú eres lo mejor/ Y antes de ti yo era lo peor/ Me he puesto sentimental (Tú eres mi omega)/ Antes de hacerte acabar (Tú eres mi omega)", canta la catalana.

Por su parte, Ralphie Choo completa el tema con unos versos con voz más directa y fuerte, en la que el autotune distorsiona las palabras, pero no de manera estridente. "Y cuanto más tú te alejas/ Todo lo tuyo me recuerda a ti/ Soy de todas partes y mi ganga me cubre/ Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre/ Puedo ser Céline Dion y un tigere'", recita el cantante de 'Dolores'.

El vídeo que acompaña a la canción lo firma Stillz, el director musical que ha conducido trabajos de Bad Bunny, Sech, Jhay Cortez u Omar Apollo, entre otros, donde aparecen la cantante catalana y Choo en una montaña rusa riendo.

'Omega' llega un mes después de 'New woman', el tema que la catalana firmaba con una de las integrantes del grupo surcoreano de k-pop Blackpink, Lisa.

La cantante de 'Motomami' anunciaba este nuevo adelanto --de lo que podría incluirse dentro de un nuevo trabajo, de una nueva era-- por el canal que ya le es habitual para comunicarse con sus seguidores: su canal de WhatsApp oficial.

Ralphi Choo, múmero 1 en la lista de vinilos de España

Ralphie Choo publicaba el pasado 2023 su primer disco 'Supernova', un trabajo que alcanzó los primeros puestos en las listas españolas --entró en el puesto 48 de la lista de álbumes--. Un año después, el pasado 14 de septiembre el artista lanzaba la versión en vinilo, que se ha hecho con en el número 1 en la lista de vinilos oficial de España.

Entre sus temas más escuchados en la plataforma de música en 'streaming' Spotify se encuentra 'Dolores', con más de 16 millones de reproducciones; 'Gata', que acumula 4,6 millones; 'VOYCONTODO', casi llega a las 4 millones de reproducciones; 'El camino', su colaboración con Dellafuente y rusowsky; o 'Lamento de una supernova', un tema de 2020 que también supera las 6 millones de escuchas.

Estreno en las Fiestas de la Mercè

Según explicaba este mismo martes el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado, Rosalía estrenaría 'Omega' en el Piromusical de La Mercè ya que la canción formará parte de la 'playlist' que la artista había preparado para el espectáculo de música y fuego.

Las fiestas de la Mercè cierran con el tradicional Piromusical, este año "pensado y hecho" por Rosalía, según informó el concejal de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé.