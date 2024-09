El trabajo que la Asociación Cultural Sad Hill lleva realizando durante los últimos años para recuperar el cementerio de Sad Hill y varias de las localizaciones en territorio burgalés de la película El bueno, el feo y el malo de Sergio Leone ha merecido el aplauso de toda la provincia. En encomiable esfuerzo que esta entidad ha acometido se ha visto reflejado en infinidad de reconocimientos y el orgullo de una comarca que parece sacar pecho de su pasado cinematográfico.

Los últimos aplausos y muestras de asombro han llegado desde fuera de las fronteras españolas. El histórico diario británico The Guardian ha publicado un amplio reportaje titulado One Spanish region where tourists are welcome – especially spaghetti western fans (Una región española donde los turistas son bienvenidos, especialmente los fanáticos del spaghetti western en castellano) en el que profundizan en este escenario. Tras introducir al lector a través de Santo Domingo de Silos y sus famosos monjes -vendieron más de 4 millones de copias hace 30 años con su álbum de gregoriano-, destacan la labor de «un grupo de entusiastas de todo el mundo» con el cementerio.

«Pasaron dos años excavándolo de debajo de siete pulgadas de tierra», continua el artículo, enclavado dentro de la sección 'Vacaciones en España'. «La restauración de su plaza de piedra, rodeada de 5.000 tumbas en círculos concéntricos, fue una inmensa hazaña de determinación, devoción y esfuerzo humano, que obtuvo el apoyo de fans como James Hetfield de la banda de rock Metallica y el protagonista de la película, Clint Eastwood», indica The Guardian, que ha compartido el reportaje en su versión online y cuenta con miles de lecturas.

Extracto del artículo que The Guardian colgó en su página web a principios de septiembre. - Foto: @guardian

Además de la recuperación de Sad Hill, ahondan en otros proyectos más recientes como la ruta de senderismo circular de 34 kilómetros que conecta el cementerio con otras tres localizaciones de la película: el campo de prisioneros de Betterville, cerca del pueblo de Carazo, el monasterio de San Pedro de Arlanza, que representaba la Misión de San Antonio, y el valle de Arlanza, que proporcionó la ubicación de la Batalla del Puente Langstone. Incluye también referencias al campo de prisioneros que se inauguró hace dos fines de semana, donde se recrearon escenas del mítico largometraje.

La propia autora del reportaje, Luisa Pryce, completó ella misma parte de ese sendero a principios de 2024 para realizar la pieza periodística. «Es fácil ver por qué Leone se sintió atraído por la región y con qué facilidad se duplica el oeste americano», confiesa. A colación del problema de la España vacía, Pryce destaca que «tal vez no sea sorprendente que las autoridades municipales de Burgos, una de las provincias menos pobladas y menos turísticas de España, hayan recibido a los peregrinos del spaghetti western con los brazos abiertos».

El artículo se cierra con el recordatorio que en 2026 se celebrará el 60 aniversario del estreno de la película, que encumbró a este escenario internacional. Los focos vuelven a estar apuntando.