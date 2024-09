No podían haber elegido mejor fecha. Aunque no hace falta que sea el día de los Inocentes para que Faemino y Cansado salgan al escenario con un monigote en la espalda o, por qué no, con uno gigante pegado a la pechera. Lo que es seguro es que a los reyes del absurdo les va lo de hacernos dudar de si su presencia no será una inocentada... además de conseguir que nos sintamos unos inocentones por reírnos de los minipuntos, los personajes ignominiosos, el arzobispo de España, los famosos en acción, el gran mimón, el homenaje póstumo a sus tíos vivos Arroyito y Pozuelón o con el filósofo danés que utilizan de muletilla (supongo que ustedes también leen a Kierkegaard).

Pues bien ese día, a las 20 horas del 28 de diciembre, Javier Cansado y Carlos Faemino tienen previsto liarla en Burgos sobre el escenario del Fórum. Acuden con el espectáculo 17 veces reloaded (17 veces recargado), no pregunten por qué. Al menos no esperen una explicación satisfactoria para el título porque los maestros del surrealismo tampoco la tienen. Y si la tienen, se la reservan para alguna convención de cómicos a la que no asistirían. Oficialmente vienen a decir que «se podía haber llamado 17 veces revisitado, 17 veces evolution o 17 veces el montaje del director» porque se trata de un espectáculo «rehecho, revisado, evolucionado y nuevamente montado», en alusión al espectáculo 17 veces que estrenaron en 2021.

Pero qué más da cómo se llame el espectáculo y cuál sea el argumento. El dúo hará lo que quiera y hablará de lo que le dé la gana, sin imitar a nadie ni hablar de la actualidad, y quienes conectan con su humor serán felices de tenerles cerca y reír sus gracias. Eso es lo que se han ganado a pulso y a base de carcajadas desde el chiste del águila y las uñas de los pies que escenificaron en el programa de televisión Cajón desastre y después en El orgullo del tercer mundo.

A quienes les interese esa manera de mirar el mundo que sepan que ya se pueden adquirir las entradas en los canales habituales: físicamente en las taquillas del Teatro Principal, Cultural Cordón, Casa de Cultura de Gamonal y el CAB, y en internet a través del servicio TeleEntradas. Hay tres precios: 22, 27 y 30 euros.