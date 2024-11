Bellingham recupera el tono

Fue uno de los jugadores más diferenciales del Real Madrid la pasada temporada. Sin embargo, en esta aún no había mostrado su mejor versión. Pero Jude Bellingham, poco a poco, va dejando atisbos este curso de ser ese futbolista de máxima élite.

El británico fue el Mejor Jugador del último encuentro con su selección, Inglaterra. El ex del Borussia Dortmund no marcó, pero sí dejó su 'sello' con dos asistencias en la victoria contra Irlanda en la Liga de Naciones. Un triunfo que, además, vale el ascenso de los 'Three Lions' a la División A del torneo.

A sus 21 años, el de Stourbridge se ha convertido en un líder para el cuadro británico. Coger las riendas no es un problema para el centrocampista, ya sea en su equipo nacional o en el Real Madrid.

Sus 23 goles y 13 asistencias con el conjunto blanco en la campaña 2023/24 fueron claro ejemplo de ello. El inglés asumió los galones en la parcela ofensiva tras la marcha de Karim Benzema y lo hizo de manera excelente.

Pero este inicio de temporada presentaba un nuevo desafío para él. El fichaje de Kylian Mbappé obligaba a Bellingham a retrasar su posición y a realizar otras funciones no estrictamente relacionadas a las que acostumbra un jugador de área, pese a que su demarcación sea la de centrocampista.

Sus números se han resentido de manera ostensible. Y no han sido pocas las voces las que hablaban de una 'sequía' anotadora por parte del británico.

Sin embargo, esa ausencia de dianas llegó a su fin en el último encuentro liguero de los merengues contra Osasuna, en el Santiago Bernabéu. Corría el minuto 42 del choque cuando Bellingham, tras un magnífico pase en largo del canterano Raúl Asencio, definió con una vaselina ante Sergio Herrera para inaugurar su cuenta goleadora en el campeonato doméstico y, de paso, también esta temporada con los blancos.

Un gol que supone un 'alivio' para el internacional inglés y también para un Real Madrid que tampoco anda sobrado de eficiencia ofensiva en lo que va de curso, pese a la extensa y talentosa nómina de atacantes.

Mutación

Porque el '5' merengue se ha visto obligado a 'mutar' y acomodar parte de su estilo de juego esta temporada debido a las nuevas incorporaciones y también a la salida de otros futbolistas, como es el caso de Toni Kroos.

Su entrenador, Carlo Ancelotti, lo ha situado en más de una ocasión en el costado derecho, lejos del balcón del área, lugar donde más lució el pasado curso.

Esta campaña, Bellingham se ha erigido como un enlace con la delantera y, en cierta medida, como un elemento de equilibrio para su técnico. Ello ha provocado que los números del británico se resientan, aunque su influencia sigue siendo fundamental para el desempeño de la escuadra de Concha Espina.

Según el portal 'FBREF', es el jugador de la plantilla blanca con más pases progresivos entre todas las competiciones, con un total de 78. También el sexto en distribuciones clave, con 17. Su importancia con el balón en los pies sigue siendo elevada, si bien es su papel a nivel defensivo lo que más ha relucido en este tramo de la temporada.

Nadie en el Real Madrid, a excepción del ahora lesionado Éder Militao, ha conseguido más derribos con éxito (20). Además, su capacidad para abarcar campo es un aval para el preparador italiano, pues también es el sexto en intercepciones (14). Un futbolista completo al servicio del resto, en ocasiones puede que incluso demasiado.

Porque el Real Madrid agradece su sacrificio, pero también echa de menos su capacidad para crear peligro en terreno contrario. Una virtud por la que el conjunto blanco pagó 113 millones de euros la pasada campaña al Borussia Dortmund. Y es que si algo cuenta en el fútbol son los goles. Y Bellingham ha demostrado que es un jugador capaz de generarlos.

Vuelta a la acción

La calidad de Jude Bellingham resultará fundamental de cara a los próximos compromisos del conjunto blanco, empezando por el de este próximo domingo en Leganés. Los merengues se ejercitaron ayer en la Ciudad Real Madrid en una sesión sin internacionales y en la que Courtois trabajó con el grupo. Por otra parte, Alaba, Lucas y Rodrygo hicieron una pequeña parte del entrenamiento sobre el césped.