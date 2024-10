El Grupo Ureta Tizona afronta este domingo la quinta jornada de la Primera FEB en casa del CB Morón, que todavía no ha ganado y es colista. Pese a ello, Salva Camps se muestra desconfiado: "¿Somos claros favoritos jugando fuera contra un equipo que juega con mucha energía? Yo no diría eso. En esta liga, la Primera FEB, no hay claros favoritos en ningún partido. Llevamos cuatro jornadas y hemos visto que todos los equipos sufren para ganar. Y fuera muchísimo más. Todos los equipos pueden ganar a cualquiera. Cartagena el otro día ganó a Obradoiro y hay más ejemplos. Creo que no se puede decir que este rival no es de nuestra liga. Todos son de nuestra liga y jugar fuera siempre es mucho más complicado", afirma el preparador catalán, que no podrá contar con Mo Soluade para la cita pero recupera a Rodrigo Seoane.

Camps destaca que Morón "es un equipo muy físico, muy atlético, con capacidad de ir al poste bajo y de correr el campo. Tenemos que ser capaces de controlar un poquito estas situaciones si al final queremos tener opciones de competir el partido", avanza respecto a un duelo que se jugará "en una pista que es complicada, que es pequeña, en la que cuesta jugar" y que convertirá el compromiso en "un partido duro, un partido muy difícil para nosotros". Por ello, Camps espera "pensar más en nosotros, en qué es lo que tenemos que hacer para ser competitivos fuera de casa" y es que "hemos jugado un partido como vistantes y hasta el día de hoy creo que no hemos sido todo lo competitivos que somos en casa. Es replicar un poquito esto que somos capaces de hacer aquí. Esa energía y ese compromiso", remarca Camps sobre un desplazamiento hasta Morón de la Frontera (Sevilla) que tendrán que hacer hoy viernes a pesar de no jugar hasta el domingo.