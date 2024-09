Bimbo prevé cerrar el 31 de diciembre la planta de Valladolid

Los representantes de Bimbo trasladaron hoy al Comité de Empresa la decisión de cerrar la planta de Valladolid el 31 de diciembre de este año, aunque esa fecha se podría ampliar hasta el 28 de febrero para proceder al desmantelamiento de la factoría. Además, alegaron causas "organizativas y técnicas" ante la reducción del volumen de pedidos de algunos productos en el conjunto de España, por lo que la compañía pretende concentrar la fabricación para ser más eficientes. En el encuentro no se abordaron cuestiones económicas.

Así lo trasladó el presidente del Comité de Empresa y dirigente sindical de CCOO, Félix Fernández, tras la primera reunión con la dirección de la empresa para constituir la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La parte social, insistió, mantiene la "esperanza" y apuesta por mantener el empleo de los 166 trabajadores directos de la planta, para lo que tratarán de convencer a la compañía sobre su viabilidad, según recoge Ical.

De momento, las partes se han emplazado para otra nueva reunión de la comisión, tras el encuentro celebrado este miércoles en un hotel de Valladolid, que tendrá lugar la semana del 2 o 3 de octubre. Desde entonces, prevén mantener contactos de manera "más continuada" para abordar lo recogido en la memoria que le entregó hoy la empresa a los representantes sindicales, ya que los directivos de Bimbo no profundizaron ni en las causas del cierre, ni tampoco en el destino de la producción.

Tampoco les informaron sobre los planes que tiene Bimbo para los trabajadores afectados por el cierre de la planta de Valladolid. Sin embargo, los representantes de la plantilla anunciaron que harán todas las "medidas de presión" que tengan a en su mano para presionar e intentar que la empresa cambie de opinión. Finalmente, no descartó que haya movilizaciones, en el conjunto del país, ante el proceso de reestructuración acometido por el grupo.

Entre esas medidas, se plantea una posible convocatoria de huelga y una reunión en el servicio de relaciones laborales de Castilla y León (SERLA) porque "no ve justificativos" los motivos que da la empresa para decretar el cierre de la planta. Durante esta primera negociación, a la que ha acudido la dirección de recursos humanos de Bimbo España, de Bimbo Valladolid y la abogada de la empresa, el comité de empresa no ha planteado reubicar a las personas trabajadoras porque no ha visto motivos que indiquen que el funcionamiento de la planta no es viable.

Los representantes de las personas trabajadoras, cinco de CCOO y cuatro de UGT, continuarán su lucha por evitar este cierre y, por el momento, estudiarán la memoria que les ha entregado hoy la empresa. Las próximas reuniones enmarcadas en la negociación del ERE serán el 1 y el 2 de octubre. CCOO recordó que defenderá los derechos de las personas trabajadoras y luchará por conseguir mantener los más de 200 empleos que están en juego.