La oposición ve en el pleno "una prueba del algodón" a Mañueco

La oposición parlamentaria en las Cortes de Castilla y León, a la que se ha sumado Vox tras la ruptura del acuerdo de Gobierno, enfoca el primer pleno de este periodo como "una prueba del algodón" para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ahora en minoría, mientras que el PP insiste en su oferta de "mano tendida" al diálogo.

Así lo expresaron los portavoces de los grupos de la oposición en declaraciones después de la Junta de Portavoces de las Cortes que marcó el orden del día del pleno que se celebrará los próximos días 10 y 11 de septiembre, en el que se aprobará la proposición de ley de blindaje de los servicios esenciales presentada por el Grupo Popular y que saldrá adelante con los votos de Vox, como confirmó hoy su portavoz, Juan García-Gallardo.

El portavoz socialista, Luis Tudanca, y el portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, coincidieron en la nominación de "prueba del algodón" en esta sesión para Fernández Mañueco, aunque con argumentos diferentes ante los asuntos que se debatirán como inmigración, empleo o financiación autonómica.

"Es el primer pleno con un Gobierno en minoría, con un señor Mañueco que se someterá a la prueba del algodón de sí ha roto con Vox o no", argumentó Tudanca, que insistió en que el 'popular' preside ahora un Ejecutivo "inestable" tras sus alianzas con Cs y después con Vox, además de lamentar que no tuviera en cuenta su ofrecimiento de un "cordón a la extrema derecha", que ahora, en su opinión, ha sido ésta la que se le ha puesto a él.

Poco antes García-Gallardo, que no sabe con qué PP se va a "encontrar", advirtió de "la encuesta" y "prueba del algodón" en el próximo pleno: "Es fácil o con el PSOE o con Vox, tiene que explicar sí está con las políticas de sentido común o va a buscar el aplauso del votante socialista".

Inmigración

La inmigración será una de las interpelaciones que formule el Grupo Socialista, con argumentos como que Castilla y León es tierra de acogida y necesaria esta para revertir "la sangría" poblacional por las políticas del PP. "Vamos a ver si se distancia de la extrema derecha", aseveró Tudanca.

En el lado contrario, García-Gallardo pidió a la Junta que se distancie de la posición que mantuvo en la Conferencia Sectorial y se una a Vox en la lucha por una inmigración ordenada y en contra de las mafias. Este partido ha presentado una PNL para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen.

En la misma "prueba del algodón", Vox interpelara sobre empleo a la nueva consejera Leticia García para conocer si va a "restablecer los privilegios" a los sindicatos después de que su nombramiento haya sido acogido con "vítores" en las sedes de CCOO y de UGT.

Tampoco se mostró "optimista" García-Gallardo en "algunos temas", donde se refirió a la proposición de ley de concordia y avanzó que su toma en consideración será en el siguiente pleno de las Cortes, lo que no confirmó el nuevo portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, quien recordó que "hay que seguir unos procedimientos" al determinar cada orden del día de las sesiones.

Acuerdo y Presupuestos

En relación a la oferta de diálogo del presidente de la Junta con los grupos para, entre otros asuntos, la aprobación de los Presupuestos, tanto Luis Tudanca como Pablo Fernández (Unidas Podemos) recordaron a Fernández Mañueco que su grupo ha rechazado todas las enmiendas a las cuentas. "Nadie se puede fiar de Mañueco y sus pactos, ahora tiene una necesidad que se la gane", aseveró el socialista.

Por su parte, el procurador morado confirmó que no acudirá a la reunión del presidente con los portavoces para "no blanquear a quien ha rechazado todas las enmiendas, no voy a perder el tiempo con este señor", a la vez que vaticinó un adelanto electoral. "No nos va a engañar", zanjó.

"Vox ha vuelto a la casilla de salida", avisó García-Gallardo, que rechazó que Santiago Abascal haya cerrado ya la posición en relación a los presupuestos en las comunidades en las que cogobernaron con el PP. De nuevo, vinculó el acuerdo a "políticas de sentido común" como reducción de impuestos, combatir la inmigración ilegal o estar en contra de la Agenda 2030.

Donde sí se mantendrá el acuerdo entre el PP y Vox es en la aprobación de la ley de blindaje de los servicios esenciales. "Seremos coherentes", confirmó García-Gallardo, mientras que tanto Francisco Igea como Luis Tudanca expresaron su rechazo a un texto que es "una trampa", para el primero, y que existe en un decreto de 2019 que no se ha desarrollado, en palabras del segundo.

Defendió el texto el nuevo portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, felicitado por los portavoces de los grupos de la oposición, para subrayar que se brinda la "mejor" educación de España, una de las "mejores sanidades" y unos servicios sociales también en cabeza del ránking nacional.

Por último, insistió en la oferta de "mano tendida" para llegar a acuerdos y, preguntado sí se verá como primer paso en sí se aceptan enmiendas, respondió que su misión es "velar" por los intereses de los ciudadanos de esta Comunidad y en esa línea se verán sí son beneficiosas para ellos.