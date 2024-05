Más de 45 millones por las heladas de finales de abril

Se intuía, pero ya se han realizado las primeras estimaciones y no son buenas para los viticultores. Según expone Agroseguro, las bajas temperaturas, especialmente acusadas durante las horas nocturnas, que se registraron entre el 18 y el 24 de abril afectaron a diferentes zonas productoras debido al estado fenológico del viñedo, en plena brotación y especialmente sensible a las heladas. De momento, en total son 56.525 las hectáreas afectadas por las heladas y, aunque las cifras reales no podrán conocerse hasta que llegue el momento de la vendimia, el consorcio ha hecho una estimación que deja en 45 millones de euros el daño causado por el siniestro en denominaciones de origen importantes.

En La Rioja, la helada causó daños los días 18 y 19 de abril en 5.479 hectáreas de Rioja Alta y Rioja Alavesa, con una estimación de daños superior a los cinco millones de euros.

En Castilla y León, el acusado descenso de temperaturas se produjo los días 23 y 24. En total, los partes de siniestro recibidos por Agroseguro suman 23.798 hectáreas, con especial afección en los viñedos de Rueda y Ribera del Duero, situados en las provincias de Valladolid (11.889 hectáreas), Burgos (8.929 hectáreas), Segovia (1.113 hectáreas) y Soria (677 hectáreas), aunque la helada ha dejado daños en explotaciones vitivinícolas de todas las provincias. La estimación de indemnizaciones superará, con total seguridad, los 20 millones de euros, sostienen desde Agroseguro.

En las mismas fechas también resultaron afectados los viñedos de Castilla-La Mancha (17.533 hectáreas y una estimación de daños de 10 millones de euros), principalmente en Cuenca (11.023 hectáreas, situadas en su mayoría en la comarca de Manchuela) y Albacete (4.250 hectáreas en las comarcas de Mancha, Manchuela y Almansa).

El resto de superficie afectada y estimación de indemnizaciones corresponde a viñedos con daños más puntuales en Cataluña, País Vasco (Álava), Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. Por último, las bajas temperaturas registradas durante la segunda quincena de abril también han causado siniestro en otras producciones aseguradas, como hortalizas o frutales, aunque la estimación de indemnizaciones no resultará significativa.

Agroseguro recuerda que el riesgo de helada es una de las coberturas contempladas dentro del sistema español de Seguros Agrarios Combinados que, para el viñedo, se incluye dentro de los módulos de otoño, así como en el módulo de pedrisco con helada cuya contratación se realiza en primavera. En los últimos tres años (2021-2023) Agroseguro ha abonado 442 millones por siniestros de helada. Del total, 50 millones corresponden a viticultores.

A estos siniestros habrá que sumar los producidos en los últimos días a causa del pedrisco, que ha hecho acto de aparición en diversas zonas. Aunque de forma puntual, allí donde se ha dejado notar ha causado daños importantes que en algunos casos, como en la Ribera del Duero, se unen a los ya causados por las heladas. De momento no hay estimaciones, que podrán conocerse en las próximas semanas.