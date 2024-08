A Roger Roque (Choluteca, Honduras, 1998) la pasión le sale a borbotones en cada segundo del día. Este joven estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos (y fotógrafo en prácticas este verano en Diario de Burgos) tiene los ojos permanentemente abiertos y pendientes de todo lo que se mueve a su alrededor, una evidente ansia por aprender y la cabeza en modo lavadora: dándole vueltas sin parar a miles de ideas y a la mejor manera de reflejar la realidad y adaptarla a su trabajo creativo que incluye la ilustración, la animación gráfica, el diseño, la fotografía, los vídeo mapping (proyecciones sobre superficies reales) o la dirección creativa de cualquier proyecto que se le ponga por delante. Es un hombre del Renacimiento este chaval de hablar dulce que ha conseguido bien pronto algo complejo: tener un estilo propio y fácilmente reconocible a la primera.

La explosión de dibujos naif que inunda este reportaje es un breve y divertido resumen de su exitosa trayectoria, que se parece más a la de un veterano que a la de un chico que hace dos días, como quien dice, se pasaba las horas en su cuarto «buscando su estilo» mientras recreaba a los más conocidos personajes de Disney y era consciente de que tenía que alumbrar su propio universo. Comenzó, cuenta, dibujando figuras «terroríficas aunque tiernas» y exhibiéndolas en ese escaparate llamado Instagram, pero no acababa de conseguir con ellas el suficiente número de los ansiados 'me gusta' con el que sueña todo creador, así que le dio la vuelta, apostó por la pureza «y lo encantador» con personajes que son objetos cotidianos humanizados y el algoritmo explotó. «Pasé en un día de 200 a 1.298 likes», explica qué fue lo que ocurrió en el momento en el que supo por dónde iría su trabajo. A partir de ahí todo han sido buenas noticias y algún disgusto también porque así es la vida.

Roger ha trabajado ya con grandísimas marcas internacionales. Si usted es una de las millones de personas que en todo el mundo tienen un teléfono Xiaomi puede ir a buscar los fondos de pantalla que vienen por defecto y ahí encontrará dragones salidos de su imaginación. Snapchat, la aplicación de mensajería que es en Estados Unidos, entre otros países, lo que aquí WhatsApp, le confió la dirección creativa de la colección de stickers para el Día de Acción de Gracias y sus personajes corrieron de punta a punta del país en una de sus fiestas más importantes. Y desde hace unos meses, en Garden City, un megacentro comercial de Shanghái, se puede ver una colección de hinchables creados por Roque y que forman parte de una campaña educativa. Un carrerón.

La explosión de dibujos naif que inunda este reportaje es un breve y divertido resumen de su exitosa trayectoria. - Foto: Roger Roque

La familia de Roger, como otras tantísimas, inició hace unos años el camino migratorio pensando, sobre todo, en ofrecer al joven la mejor de las formaciones. «Mi madre siempre me ha insistido muchísimo en que estudie, que me forme para conseguir lo que quiero». Así que como su Honduras natal no es, digamos, la meca del diseño internacional, optaron por venir a España, concretamente a Barcelona, donde el joven consiguió una de las disputadas becas de la escuela de diseño Seeway para estudiar un máster en animación y diseño gráfico.

Pero llegó la pandemia y con ella la ausencia de ingresos en la casa, lo que a Roger -que después se trasladaría a Aranda con su familia- le llevó a intentar por todos los medios conseguir algún trabajo, algo complejo, pues no estaba en condiciones administrativas para poder hacerlo. Lamenta que por este asunto tuviera que decir que no a la ONCE, que le había elegido como ilustrador de su cupón del día de los enamorados, pero, por otro lado, era la señal de que su obra se iba conociendo. Tanto, que está incluida y con muy buenas referencias en plataformas como Behance, donde se valoran los trabajos de diseñadores de todo el mundo, y la revista Forbes Centroamérica le consideró en 2020 una de las veinte personas más creativas de ese año.

Ahora, sigue fiel a su estilo kawaii (lindo o tierno en japonés) que «hace conectar con la parte infantil y emocional que todos tenemos» y confía en que le siga dando alegrías durante muchos más años. Más información, @rogerroqueid.