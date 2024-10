Salva Camps, entrenador del Grupo Ureta Tizona, no tiene claro que ni Jordi Rodríguez ni Lance Jones puedan tener minutos mañana viernes a las 20:45 horas en la tercera jornada de la Primera FEB, en la que el Movistar Estudiantes visitará El Plantío a partir de las 20:45 horas para medirse a un Tizona que necesita sumar su primera victoria cuanto antes, aunque no será fácil.

"En lo mental la plantilla está bien. Esto es deporte y aquí se gana y se pierde, así que hay que ser paces de seguir trabajando. No tengo duda de que vamos a seguir por el camino correcto. En cuanto a Lance, se torció el tobillo la semana pasada y está entre algodones. Ha estado entrando y saliendo de las sesiones, haciendo partes de entrenamiento. Debemos valorar si finalmente estará disponible. Jordi está igual, ha ido entrando poco a poco en el equipo. Veremos", adelanta el preparador catalán, que sabe que volver a caer por tercera semana seguida podría ser lógico debido a la talla de los rivales: primero Palencia, después Betis y ahora Estudiantes.

"El calendario no está en nuestras manos, lo que debemos hacer es estar preparados y afrontarlo. Estamos en ese proceso. Es lo que toca, intentaremos que los errores de los dos primeros partidos cada vez sean menos y los minutos buenos aumenten", afirma Camps, que espera que su equipo sea "más sólido" en ambos costados de la cancha. "Más que la anotación en contra, que al jugar a un ritmo alto creo que es normal que se anote, debemos de ser más sólidos. En ataque para tener mejores tiros y mejores porcentajes y luego, en defensa para que no haya tantas canastas fáciles. Eso hará que los partidos se igualen un poquito más, añade.

Por último, reconoce que jugar como locales será clave durante toda la temporada: "Está claro que jugar en casa siempre es importante y siempre ayuda. Seguro que los chicos se sienten más cómodos aquí y no nos tenemos que desplazar. Esperemos sacar adelante el máximo número de partidos posibles como locales y si no lo hacemos, por lo menos que compitamos al máximo y que el rival que venga no lo tenga fácil. Agradezco los ánimos y espero que la afición valore, más allá de los resultados, el esfuerzo, la determinación y la energía que los chicos ponen", concluye.