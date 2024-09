Íñigo Córdoba no forma parte de la expedición del Burgos CF que ya ha puesto rumbo a tierras gallegas. Unas molestias musculares han dejado fuera al extremo blanquinegro, uno de los destacados en las anteriores jornadas. Todo indica que se trata de un problema leve, pero que el cuerpo técnico y el propio jugador han preferido no arriesgar para que la recuperación sea completa. Por suerte, Jon Pérez Bolo tiene en esta posición a varios jugadores que pueden actuar en el puesto del vizcaíno. Dani Ojeda y Borja Sánchez parecen los mejor colocados para hacerse con el puesto mañana en el once inicial.