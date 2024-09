Sonia Álvarez lleva el estilo en las venas. Bebe de las fuentes de la moda y mezcla lo que aprende con su talento para llegar al mundo a través de las redes sociales. Hace casi un año que se creó en Instagram la cuenta @Estarenlaonda. En abril de este 2024 se lo empezó a tomar en serio sacrificando sus ratos libres y desde ese momento acumula ya más de 26.000 seguidores. Uno de sus vídeos rondó incluso las tres millones de visualizaciones, algo que la ha impactado, pero que no la hace «perder la esencia».

Las marcas confían en ella y respaldan su trabajo. Esa es una de las cosas que más la refuerzan y la motivan, pero sus vídeos y su forma de divulgar lo que es su estilo de vida la hacen sumar cerca de 100 nuevos seguidores por día. «Cada persona que me sigue me hace una ilusión tremenda. Aunque suba de seguidores y me hablen algunas marcas sigo subiendo lo mismo que cuando mi contenido lo veían 100 perfiles».

Las tendencias las ve desde una cierta distancia porque no todo lo que se convierte en viral es «fiel al estilo» que ella tiene, por eso a la hora de crear nuevas publicaciones opta por seguir con la naturalidad que la ha llevado hasta el punto en el que está. «Tengo mucha suerte de que las marcas que me han escrito concuerden con mi forma de ver la moda, son marcas en las que yo compraría».

Una vez has conseguido la cifra de adeptos suficiente para que lo que hagas se pueda considerar que tiene un impacto, las firmas del sector se interesan por colaborar contigo. Pero hasta llegar a los móviles de miles de personas hay un instante en el que se decide empezar. En el caso de Sonia Álvarez fue al darse cuenta de que «me limitaba a ir al trabajo, de un lado para otro, pero no tenía ese momento para hacer lo que me gustaba, que es la moda». Sacrificó tiempo libre, renunció a planes por crear y logró ir haciéndose un hueco en un mercado en el que «cada día aparece alguien nuevo».

No se imaginaba estar donde está ahora, pero tampoco renuncia a soñar. Recuerda con ilusión la primera vez que Es Fascinante, una reconocida tienda de Madrid, le propuso una colaboración y su aspiración, puestos a volar, está en crear una propia firma de ropa. «Si miro mucho al futuro y a lo grande, pues igual crear una marca, nunca digas nunca, pero no sé», reconoce la burgalesa afincada en Madrid. Su estilo está reconocido, la moda la divulga con la pasión de quien vive enamorado de lo que hace y lo que aún está por ver es lo lejos que puede llegar.