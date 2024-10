Cocina tradicional para el Siglo XXI

Bandullo, sosenga, carcamusas, escarapuche o matamaridos son algunos de los platos incluidos en el libro Cocina de aquí para gente de hoy, con el que Mikel López Iturriaga, El Comidista, reivindica la cocina tradicional española, que, según advierte, «sin el uso de la tecnología actual desaparecerá».

López Iturriaga asegura que «si nos ponemos a mitificar la cocina tradicional se perderá, porque los jóvenes de hoy no se engancharán, y no hace falta utilizar unos garbanzos secos, porque se puede cocinar a la manera tradicional con unos ya cocidos y va a ser un plato tan bueno y respetuoso con la tradición, igual que se puede utilizar una olla rápida o una Thermomix para hacer unas lentejas».

Considera que «se deben vencer muchos prejuicios en el mundo de la cocina frente al uso de esos aparatos» y ante ellos el autor se rebela porque «lo mejor que se puede hacer con la cocina tradicional es aprender sus enseñanzas, pero utilizar la tecnología y los recursos que tenemos ahora para seguir manteniéndola».

A su juicio, «no tiene sentido empeñarnos en hacer los platos tradicionales como los elaboraban nuestras abuelas o bisabuelas, que se pasaban todo el día en la cocina», y es preferible intentar hacer «versiones que preserven el espíritu de los platos, pero que se puedan elaborar lo más rápidas y lo más fáciles posible».

Para Cocina de aquí para gente de hoy (Salamandra), López Iturriaga ha buscado recetas regionales de todas las comunidades de España, que se pudieran adaptar a esa idea de cocina fácil y sencilla, que no requirieran muchos conocimientos culinarios, y por esa razón no hay elaboraciones muy complejas y además incorpora platos contemporáneos, como tortitas de verduras o una hamburguesa vegetal, que no es cocina tradicional.

Dirigiéndose a un lector más joven, El Comidista cree que «hay mucha romantización de ese pasado, del chup chup, del fuego lento, pero si tienes una olla rápida, uno de los mejores instrumentos jamás inventados para hacer determinadas cosas, vas a tardar una tercera parte del tiempo».