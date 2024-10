Rocío Monasterio entrega su acta tras ser sustituida "a dedo"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha entregado su acta de diputada en la Cámara regional tras ser relegada de la Secretaría General de Vox Madrid por la dirección nacional del partido, a la que acusa de olvidarse de la "democracia interna".

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea, Monasterio ha comunicado esta decisión de dejar la vida política y ha cargado contra la dirección de Vox porque considera que con su destitución "dejan en el olvido la democracia interna".

"A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente, me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada, cosa que les anuncio formalizaré ahora mismo en el Registro", ha dicho Monasterio.

A los pocos minutos la han acompañado al Registro de la Asamblea los diputados de Vox Íñigo Henríquez de Luna, José Ignacio Arias y Jorge Cutillas.

Monasterio ha sido contundente en sus críticas a la dirección del partido de Santiago Abascal al recordar que "el de Vox Madrid era el único Comité Ejecutivo provincial que quedaba en España que había sido votado y elegido por todos sus afiliados", por lo que ha criticado que ahora utilicen "la potestad de nombrar a dedo al siguiente Comité Ejecutivo de Vox Madrid" que ahora está liderado por José Antonio Fúster.

Ha añadido que vuelve a la actividad privada, "donde es probable que haga más vivienda que la señora (Isabel) Díaz Ayuso en cuatro años", ha dicho.