Ni Curro Sánchez ni Edu Espiau trabajan con el grupo

Una de las incógnitas en el entrenamiento de esta mañana del Burgos CF era comprobar si Curro Sánchez trabajaba ya junto a sus compañeros después de perderse los dos últimos partidos por una lesión de tobillo. El onubense se ha ejecitado al margen en el gimnasio, donde también ha estado Edu Espiau, que por lo menos en la primera parte del entrenamiento no ha estado junto a sus compañeros. Desde el club no han aclarado el motivo de la ausencia del delantero canario, aunque todo apunta que es un problema de poca importancia y que podría estar a disposición de Jon Pérez Bolo de cara al derbi del domingo.

Los que tampoco han trabajado con el grupo han sido los lesionados Kevin Appin, Álex Sancris y Javi López Pinto. Así las cosas, Jon Pérez Bolo podría acumular cinco bajas para el partido contra el Mirandés. Las de Appin, López Pinto y Sancris son seguras y que da por comprobar su Curro y Espiau llegan a tiempo.