Al menos 62 personas muertas por las inundaciones en Valencia

El segundo balance de fallecidos por el paso de la DANA por la provincia de Valencia deja 62 víctimas mortales, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Desde última hora de este martes se activó el Procedimiento de Múltiples Víctimas, que está realizando los balances facilitados a través de la información recibida de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias, según ha detallado.

En este momento, la cifra de víctimas mortales se eleva a 62 personas. Las autoridades continúan el proceso de levantamiento e identificación de las víctimas, según ha señalado.

Captura de un video facilitado por la UME del rescate de una mujer con sus mascotas de su casa de madera en Utiel (Valencia) inundada por la dana.

200 personas rescatadas durante la noche en Valencia

Los equipos de emergencias han rescatado durante la noche a cerca de dos centenares de personas afectadas por la dana que ha asolado la provincia de Valencia, pero aún queda mucha gente atrapada en carreteras y lugares a los que no es posible acceder por los efectos de la situación climatológica.

Así lo ha asegurado el jefe provincial de Bomberos de València, José Miguel Basset, tras la reunión que han mantenido esta mañana los responsables de los diferentes cuerpos que intervienen en los servicios de Emergencias con motivo de esta dana.

Ha señalado que la situación sigue siendo muy complicada en carreteras como la A-3 o la A-5, con varios centenares de personas atrapadas, y ha advertido de que el acceso sigue siendo el gran problema, por lo que la idea es incrementar las unidades de rescate helitransportadas.

Basset ha explicado que las personas rescatadas durante la noche han sido acogidas en parques de bomberos o albergues, donde se les ha facilitado suministros y avituallamiento.

Sin embargo, ha lamentado que la situación meteorológica ha hecho que las unidades de emergencia y de rescate no hayan podido llegar físicamente a toda la zona afectada por esta dana, tanto por la intensidad de las lluvias como por los colapsos y roturas en los viales de comunicación.

"No se era capaz de llegar a las propias víctimas en el momento en que más lo necesitaban. Ha sido un impedimento totalmente físico", ha insistido, y ha destacado que en estos momentos han empezado los rescates desde unidades helitransportadas porque es la única manera que tienen de moverse en este tipo de emergencia, donde aún no hay acceso a todos los puntos donde se precisan rescates.

"Hemos priorizado las actuaciones: primero son las víctimas, las personas que están más accesibles, y en la medida en que el nivel freático, el agua y la adecuación de los viales nos deja acceder a las zonas afectadas mediante unidades terrestres, estamos entrando e intentando efectuar esos rescates que ayer fueron imposibles y que hoy todavía lo son", ha dicho.

Ha indicado que se están repartiendo el trabajo con la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque seguramente tengan que echar mano de otras comunidades, pero hasta que no tengan una reevaluación de la situación más concreta, no podrán establecer exactamente el alcance y los medios que puedan hacer falta.

Basset ha agradecido el ofrecimiento de todas las comunidades autónomas y de todos los servicios de bomberos de España que se han volcado con la Comunidad, ofreciendo su ayuda, pero ha dicho que esta hay que racionalizarla.

En una emergencia "se puede manejar lo que se puede manejar, y con nuestra situación de infraestructuras caídas, comunicaciones fuera, sistemas de electricidad y suministro eléctrico fuera, es muy difícil manejar este tipo de situaciones", ha manifestado.

6 desaparecidos en Letur, Albacete

La cifra de personas desaparecidas a causa de las fuertes lluvias y tormentas caídas este martes en Letur, Albacete, se mantiene en seis, aunque no se descarta que haya más que no sean del municipio, según ha indicado el alcalde letureño, Sergio Marín.

En declaraciones a los medios, ha indicado que el caudal del arroyo ha descendido, mejorando la situación con respecto a este martes.

"Esto nos ha permitido, desde primera hora de la mañana, en cuanto ha amanecido, activar otra vez todos los medios para que ya accedan a la zona afectada", ha asegurado el regidor, que ha pedido a sus vecinos estar "preparados psicológicamente" para poder afrontar los "tiempos duros y difíciles" que se avienen tras la tragedia sufrida este martes.

"Quiero trasladar a todos los vecinos que vamos a estar con ellos desde el minuto uno", ha añadido.

Según informaba el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, a las 9.00 horas de este miércoles había un total de 133 efectivos de diferentes grupos de emergencia los que trabajan en la localidad.

Así, en el municipio serrano hay personal del Consorcio Provincial de Bomberos de Albacete; de Cruz Roja, bomberos forestales, helicóptero de Guardia Civil y personal de las agrupaciones de Protección Civil de Letur, Socovos y Férez.

También participan personal de la Guardia Civil, agentes medioambientales y efectivos del Ejército.

Al menos 40 vecinos del municipio han tenido que pasar la noche en el colegio de la localidad, gracias a los trabajos de Cruz Roja, que ha habilitado .

Una fallecida por las inundaciones en Mira, Cuenca

Una mujer ha fallecido en Mira, Cuenca, a consecuencia de las inundaciones causadas por la dana, siendo la primera víctima mortal de las lluvias torrenciales en Castilla-La Mancha

Los Ejércitos de Tierra y Aire ceden helicópteros para las labores de rescate

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este miércoles de que los Ejércitos de Tierra y Aire han cedido helicópteros para contribuir a las labores de rescate y evacuación en las zonas afectadas por la DANA, aunque no ha precisado cifras.

Además, Robles ha informado de que las operaciones que se llevan a cabo para aliviar los efectos del temporal, que ha azotado principalmente a la Comunidad Valenciana y algunos municipios de Cuenca y Albacete, se han reforzado con equipos de psicólogos y cabe la posibilidad de ofertar morgues portátiles. Por el momento, la DANA ha dejado más de 50 fallecidos.

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, la titular de la cartera de Defensa no ha descartado que se puedan llevar a cabo más intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en otras zonas. Hasta ahora, Defensa ha desplegado a más de mil efectivos de todas las unidades de la UME en la Comunidad Valenciana y un municipio de Cuenca, mientras que efectivos del Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra colaboran en las tareas que se realizan en la localidad albaceteña de Letur, gravemente afectada.

En su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), el Ministerio de Defensa ha informado de que los efectivos de la UME desplegados en la Comunidad Valenciana continuarán con labores de evacuación, búsqueda de desaparecidos y tareas de achique durante toda la jornada de este miércoles.

Robles ha lamentado que la situación es "muy dramática" y "un drama gravísimo" que ha causado "mucho dolor". Previamente, había garantizado que la cartera que encabeza contribuirá "con lo que haga falta y el tiempo necesario" para aliviar los efectos de la DANA. El Ministerio de Defensa ha trasladado en la citada red social su pésame por los fallecidos en la tragedia.