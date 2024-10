El cine de noviembre en Movistar Plus+ llega con los grandes estrenos de Hollywood (Dune: Parte dos, El clan de hierro, Freelance...), el mejor cine europeo y español (Siempre nos quedará mañana, Norberta...) y películas de estreno directo (HLM Pussy, Wake up, Coup!, La suerte del ganador...). Y con unas programaciones especiales en la plataforma con las películas de Cazafantasmas y el mejor cine de anime.

1. CAZAFANTASMAS: IMPERIO HELADO

Todo empieza en el Nueva York de 1904, en una sala completamente helada… incluidos los humanos reunidos en ella. La única persona viva es una mujer que lleva en las manos una esfera de latón. Un siglo después, los nuevos Cazafantasmas y los míticos de los 80 se unirán para luchar contra la amenaza encerrada en el orbe.

Además, los nostálgicos y las nuevas generaciones están de enhorabuena. Movistar Plus+ ofrecerá un maratón con los dos clásicos originales de los ochenta, Los Cazafantasmas y Cazafantasmas II.

La vuelta de Los ‘Ghostbusters’

2. DUNE: PARTE DOS

Segunda entrega de la espectacular adaptación que Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) hace de la saga de novelas de culto Dune, escrita por Frank Herbert, que ya había sido llevada a la gran pantalla por David Lynch. En esta ocasión, para dar vida a esta space opera que ahonda en la ecología, la religión y la política, Villeneuve reúne un conocido reparto en el que sobresalen Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Florence Pugh y el español Javier Bardem.

3. EL CLAN DE HIERRO

Zac Efron, Jeremy Allen White y Harris Dickinson protagonizan esta película sobre la familia Von Erich, uno de los clanes más legendarios de la lucha libre de Estados Unidos. Producida por A24 y escrita y dirigida por Sean Durkin, esta película no es un simple biopic sobre los hermanos Von Erich, ya que se centra en explorar los asfixiantes lazos fraternales que marcaron sus vidas. Los Von Erich lucharon dentro del ring, sin embargo, su gran adversario estaba fuera.

4. FREELANCE

Pierre Morel, todo un especialista en explosiones, tiroteos y persecuciones, salta a la comedia de acción con esta película protagonizada por John Cena, Alison Brie y Juan Pablo Raba. Los personajes de Cena, Brie y Raba tendrán que enfrentarse a todo tipo de peligros, desde la selva y los hombres que los persiguen, hasta una atracción que pone las cosas aún más difíciles. Como afirma Morel, «el verdadero reto de la película era equilibrar la tensión sexual entre los personajes, porque la acción intensa y la comedia ya estaban ahí».

5. MISIÓN HOSTIL

El ganador del Oscar al mejor actor por Gladiator, Russell Crowe, y Liam Hemsworth protagonizan este frenético thriller de acción. En el sur de Filipinas, Reaper, un veterano militar, ahora piloto de drones de las Fuerzas Aéreas, presencia extraños movimientos en la jungla durante un reconocimiento aéreo: el equipo de tierra ha sido atacado y el piloto es el único que puede rescatarlos.

6. SIEMPRE NOS QUEDARÁ MAÑANA

Todo un éxito de taquilla en Italia, Siempre nos quedará mañana es un canto a la libertad que muestra, a través del humor, la cruda situación de las mujeres en la Roma de posguerra. En su ópera prima como directora, la actriz Paola Cortellesi (también protagonista del filme) reinterpreta de forma esperanzadora, contemporánea y universal el cine neorrealista, poniendo en el centro a una mujer, madre, trabajadora y víctima de violencia machista.

7. EL COLOR PÚRPURA

Hermandad femenina contra el racismo y el sexismo en un musical que lleva a la gran pantalla la novela homónima de Alice Walker, una historia que Steven Spielberg (aquí, productor) ya adaptó en 1985. Está protagonizada por la actriz y cantante Fantasia Barrino (nominada al BAFTA y al Globo de oro), Taraji P. Henson (Figuras ocultas) y Danielle Brooks (Orange Is the New Black), nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto.

8. LA QUIMERA

Josh O'Connor (The Crown) protagoniza esta joya cinematográfica impregnada de realismo mágico, tradición cultural e imágenes simbólicas captadas por la particular mirada onírica de la cineasta italiana Alice Rohrwacher. Ambientada en la empobrecida Italia de 1980, O'Connor interpreta a un inglés recién salido de la cárcel que se dedica a saquear tumbas para vender sus enseres en el mercado negro.