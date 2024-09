El TAD amonesta públicamente a Javier Tebas

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha dejado en una 'amonestación pública' el expediente sancionador por infracción 'muy grave' que le abrió el pasado mes de julio al presidente de LaLiga, Javier Tebas, según informó este viernes la patronal de clubes.

El expediente del tribunal estaba relacionado con una denuncia realizada por el Real Madrid a raíz de la convocatoria urgente por parte del dirigente de la Asamblea Extraordinaria de LaLiga en el verano de 2021 para tratar el acuerdo con el fondo internacional CVC, al que el club madridista se ha opuesto frontalmente desde el principio, incluso llevándolo a la justicia.

La entidad que preside Florentino Pérez anunció el 10 de agosto de 2021 que había acordado por unanimidad ejecutar acciones legales tanto civiles como penales contra Javier Tebas y Javier de Jaime Guijarro, responsable del Fondo CVC, y contra el propio fondo, después de que la patronal confirmase el acuerdo para que CVC inyectase 2.700 millones de euros en la competición y los clubes, todo dentro del plan conocido como 'LaLiga Impulso'.

El Real Madrid recalcó entonces que no podía apoyar lo que veía como "estructura engañosa" y que se había llevado a cabo sin su "participación" ni "conocimiento", asegurando que expropiaba a los clubes "el 10,95 por ciento de sus derechos audiovisuales durante 50 años y en contra de la ley".

Al mismo tiempo, también anunció medidas legales para anular la aprobación del acuerdo en la Asamblea General Extraordinaria que se llevó a cabo dos días después. Según 'Relevo', que había adelantado en abril este posible expediente, este se producía porque la convocatoria de urgencia de esta Asamblea se hizo con ocho días de antelación y no con diez, como señala la normativa.

Hay que recordar que el pasado 24 de febrero, el juzgado de Primera Instancia nº 15 de Madrid desestimó la demanda interpuesta por el Real Madrid y el Athletic Club contra el proyecto al entender que no se habían infringido los estatutos de LaLiga.

En este sentido, el portal jurídico 'Iusport' advertía entonces que la cuestión que ha motivado la apertura de este expediente ya habría sido subsanada y que los motivos de la denuncia ya habían sido desestimados por la justicia, aunque todavía había pendiente una apelación.

'Iusport' informó igualmente de que el TAD rechazó abrir expediente a Tebas por posible conflicto de intereses y que ahora la posible sanción al dirigente podría ser desde una amonestación, como así ha sido, hasta incluso su inhabilitación.

LaLiga recurrirá

LaLiga mostró este viernes su "absoluta disconformidad" con la sanción de amonestación pública al presidente de la entidad, una decisión que ahora recurrirán, ya que tienen el "convencimiento de no haber incurrido en ninguna infracción".

"Desde LaLiga se quiere manifestar la más absoluta disconformidad con la resolución, que se considera nula de pleno derecho, en tanto no da respuesta a la totalidad de las alegaciones presentadas. Además, considera que la resolución está basada en hechos que no han sucedido y en una interpretación de la normativa que no es correcta", señaló el comunicado de la entidad.