Los castellanos y leoneses cada vez acuden menos a la consulta del médico de cabecera. De hecho, se ha reducido un 22 por ciento el número de visitas al doctor en los últimos diez años. Se ha pasado de ir 8,4 veces al año en 2013 a acudir al médico en 6,53 veces en 2023. Son datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León sobre la Atención Primaria. Pero las cifras cambian si se tiene en cuenta la zona de residencia. En el ámbito rural, los castellanos y leoneses van de media al médico de cabecera un total de 7,87 veces al año, eso es un 29 por ciento más que en las zonas urbanas o semiurbanas, donde se acude al doctor un total de 5,59 veces.

También ha experimentado un cambio en estos diez años el número total de pacientes atendidos por el médico de familia al día. Y es que la presión asistencial era de 31,29 personas en 2013 y ha pasado a ser de 28,46, es decir, que se ha reducido un 10 por ciento en este periodo de tiempo.

Eso sí, atendiendo al área en la que se proporcione esta atención sanitaria, la presión asistencial es mayor, en el caso de la zona semiurbana y urbana con 35,08 pacientes al día y menor en el caso de los espacios rurales con 23,33 pacientes diarios. Esto es casi un 12 por ciento menos de personas las que tiene que ver a diario un doctor en una zona rural respecto a la urbana, según los datos de Sanidad de 2023.

Los niños

En el caso de Pediatría, se ha producido la tendencia contraria. Se ha incrementado la frecuentación de los pacientes a este especialista en los últimos diez años, en concreto, en más de 15 por ciento, ya que se pasa de 5,5 veces año las visitas al pediatra en 2013 a 6,55 veces en 2023. Y también sube la presión asistencial, es decir, el número de niños que atiende cada pediatra al día en un 0,5 por ciento, ya que se pasa de ver a 21,93 pacientes en 2013 a 22,06 en 2023.

Si se analizan los datos de visitas a los pediatras según la zona en la que se reside, hay solo un ligero incremento ya que las visitas al año en el área rural es de 6,63 veces al año y en la urbana baja a un 6,07, esto es una diferencia de un 8,4 por ciento. En relación a la presión asistencial, hay un 15 por ciento más de pacientes en las zonas urbanas, donde cada pediatra ve al día 23,19 pacientes, frente a los 19,72 de un especialista en un área rural.

Enfermería

Por otro lado, la Consejería indica en esta estadística sobre indicadores sanitarios en Atención Primaria que las visitas a los profesionales de Enfermería se han reducido en estos diez años un total de un 21 por ciento, ya que se registraban de media 4,07 visitas al año de pacientes a su enfermera en 2013 y las cifras de 2023 son de 3,2 citas al año. Si se tienen en cuenta los datos por la zona de residencia del paciente, baja un 26 por ciento el número de visitas a la enfermera en el área urbana respecto a la rural, con 2,81 citas con esta especialidad al año en el primer caso y de 3,81 en el ámbito rural.

Además, la presión asistencial se ha reducido en estos diez años para los profesionales de la Enfermería de Atención Primaria en un 27,7 por ciento, ya que la enfermera atendía a 19,20 pacientes al día en 2013 y las cifras de 2023 es de 15,03 personas asistidas al día. Y como ocurre con las otras especialidades, el número de pacientes que ve una enfermera a diario baja en la zona rural a 13,51, es decir, un 18 por ciento menos, respecto a la zona urbana que registra 16,61 pacientes al día.

«Hay más atenciones en el medio rural de lo registrado»

«Se atiende a más pacientes de los recogidos por el sistema en el ámbito rural». Así de contundente fue la secretaria general autonómica de SATSE, Mercedes Gago, a la hora de valorar los datos sobre frecuentación de los pacientes al servicio de Enfermería. Para Gago la diferencia entre el ámbito urbano y el rural es que en este último hay una mayor cercanía con el paciente, además de que la población del medio rural está más envejecida que en las ciudades. «Cuanto más mayor es esa población más dependencia tienen de los profesionales sanitarios, sobre todo, de las enfermeras que son las que les dan cuidados", señaló.

Y es que si se analizan los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, en los últimos diez años se ha reducido un 21 por ciento las visitas a las enfermera. Eso sí, en el área rural los pacientes acuden a la consulta de Enfermería 3,81 veces al año y en la ciudad serían 2,81, según los datos de 2023. Pero para Gago, estos datos no reflejan la realidad de las consultas de las enfermeras de Castilla y León, sobre todo, las de los pueblos más pequeños. «Mucha gente de los pueblos no pide cita y directamente va a la consulta y es que estas profesionales siempre están los días que hay consulta y les atienden». En este sentido, además de la cercanía, añadió que hay muchos mayores que no saben cómo solicitar hora a través de los móviles y prefiere ir a hablar con la profesional directamente.

En cuanto a que baje el número de visitas a Enfermería, cree que tras la pandemia, que hubo una gran dependencia de los ciudadanos a los sanitarios, se ha reducido esa demanda. Y apuntó que habría que preguntarse si es que la población en ciudades no acude porque no lo necesita o hay otras circunstancias detrás.

La dirigente de SATSE argumentó que, aunque no se suple la falta de otros profesionales, sí que se asume la asistencia sanitaria de la población desde la Enfermería.