Practicar skateboarding en las pistas de San Isidro se ha vuelto un deporte de riesgo, ya no por su dificultad, sino por el estado de las instalaciones. Desde principios de año, el Ayuntamiento de Burgos ha presentado una constante contradicción sobre el mantenimiento de esta pista de skateboarding. Incluso, se ha llegado a debatir si seguían siendo aptas para su utilización, dado el peligro que presenta para los usuarios que haya grietas, cantos levantados, baldosas sueltas o un suelo resbaladizo a consecuencia de los grafitis. «Son deportes muy bonitos, pero no podemos practicarlos porque no está en buen estado», recalca Borja de la Fuente, usuario del Skate Park que suele practicar BMX con su hijo.

Los contundentes mensajes del concejal de Deportes, César Barriada, respecto a dejar de reparar el Skate Park por el incesante vandalismo que sufre, hacen contraste con las esperanzas trasladadas por la portavoz del Gobierno, Andrea Ballesteros, sobre el estudio de la situación de esta instalación deportiva construida hace ocho años.

La incertidumbre ha cansado tanto a los aficionados, como a los vecinos del barrio. Por ello, tras comprobar las pocas intenciones que se tienen por solventar los desperfectos, se han tomado la libertad de adecentar ellos mismos la pista. «Hace un año empezamos con los arreglos por nuestra cuenta», concreta De la Fuente, que denuncia que «nunca pasa nadie para supervisar y ver qué necesita repararse». Además, proponen la instalación de algún sistema de seguridad, como una valla o una cámara de vigilancia, para proteger el Skate Park del vandalismo.

Este aficionado colabora en esta iniciativa para proteger a su hijo de los peligros que conlleva el descuido de una pista destinada a practicar deportes extremos. Se financian a través de aportaciones entre vecinos y usuarios. Además, han habilitado una recaudación de fondos en la plataforma online Go Found Me. Invierten las donaciones en comprar materiales para ir corrigiendo el espacio. Por ejemplo, han repintado algunas zonas del bowl y las rampas. Además, barren las piedras y basura que entorpecen el patinaje. «Vamos solucionando problemas poco a poco, no tenemos la capacidad económica para hacerlo de forma íntegra», asegura el usuario burgalés.

Los habituales skaters, bikers y rollers del Skate Park de San Isidro lamentan profundamente que se deje de lado una de las mejores pistas de España. «Podrían hacerse campeonatos nacionales aquí, pero en este estado no», afirma un biker que suele practicar en San Isidro. Según Borja de la Fuente, el parque se encuentra bien estructurado y ubicado, pero «está en muy mal estado, tanto para montar, como visualmente», y comenta que traslada una imagen errónea, como si fuese «una macarrada», al estar grafiteado y haber botellones recurrentemente. Concreta que los vecinos del barrio también quieren tener el espacio en buen estado y con buena presencia.

La comunidad de usuarios y vecinos no cesará la restauración por su cuenta hasta que, por fin, se pongan soluciones por parte del Ayuntamiento de Burgos. «Es una pista deportiva más, si en un campo de fútbol se estropea una portería y la reponen, ¿por qué aquí no?», reflexiona Borja de la Fuente.