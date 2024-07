Para Daniel, Emily, Nayara y Lucía, de entre 17 y 19 años, el de ayer fue su primer festival heavy. Con las referencias musicales de sus progenitores, acudieron al parque de San Agustín para ver si aquello del Zurbarán Rock era de su agrado. Y aunque una de ellas modificó el color habitual de su indumentaria para el evento, el grupo estuvo perfectamente integrado entre un público de todas las edades: había familias con carritos de niños en las zonas ajardinadas durante las primeras horas, jóvenes y maduritos de los de pintar canas. «El primer grupo nos ha gustado mucho -dijeron los cuatro jóvenes burgaleses al acabar la actuación de Lépoka-. Me recordaban a Mago de Oz», aseguró Lucía por aquello de las gaitas.

Los siete de Castellón empezaron el concierto con mucha caña. El sol a esas horas dejaba algunos espacios vacíos en el centro, mientras que las zonas sombreadas de los laterales se abarrotaban. Arrancaron con mucha intensidad cantando Dios está borracho, cuya letra fue coreada por los espectadores. Y con estribillos pegadizos hicieron bailar a los madrugadores con temas como Brindo por verte, A las calles (con el que defienden la sanidad pública), Contra viento y marea o La nit és nostra, para terminar con Yo controlo, un tema sobre la noche y las penas mojadas en alcohol. Para entonces, las dos barricas con las que salieron al escenario se habían desinflado.

Sin perder intensidad, el público llegado de varios puntos del país (constatamos gente de Badajoz, Zamora o Bilbao), continuó aplaudiendo y bailando con los escoceses Heavy Pettin. Abrieron a tope con Victims y la energía no decayó con Roll the dice, Shout it out, Hells is beautiful o Throw a party.

