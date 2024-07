Ander Cantero ha sido el portero elegido para suplir a José Antonio Caro en la portería del Burgos. El guardameta navarro llega cargado de ilusión y explica los principales motivos por los que aceptó la oferta del club burgalés, la confianza y ambición que le trasladó el director deportivo, Michu.

«Desde el primer momento Michu me transmitió la máxima confianza y eso es algo muy importante para un futbolista, sentir esa confianza, esas ganas de que vengas a un proyecto donde las cosas se están haciendo bien, de que hay ambición. Todo eso decidió que viniese aquí», explicó Cantero en su presentación oficial.

Explicó que tenía la posibilidad de quedarse en el Racing de Ferrol hasta que apareció en escena el Burgos CF: «Ha sido un verano un poco movido. La temporada es muy larga y acabas muy cansado. Mi primera opción fue escuchar al Racing de Ferrol por la confianza que me habían demostrado al ficharme después de un año muy duro en Eibar sin jugar. Ellos apostaron por mí y yo quería tener ese respeto y por eso mi primera opción era escuchar al Racing. A partir de ahí fue bastante sencillo porque solo recibí las propuestas del Racing y del Burgos. Desde la primera vez que hablé con Michu me transmitió mucha confianza y un proyecto muy ambicioso. Para mí también es importante la cercanía a mi casa, a Pamplona. Además pensaba que viniendo aquí iba a progresar, dar un paso más, porque las aspiraciones de este club son quedar lo más arriba posible. Es muy difícil pero hay opciones. Esa ambición y las ganas de querer mejorar cada año es algo con lo que me identifico».

